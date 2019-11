MACERATA - Controlli sulla movida del giovedì da parte di polizia e vigili urbani. Cinque ragazzi sanzionati per ubriachezza molesta. Raffica di controlli nei locali e sulle strade

Movida del giovedì, raffica di controlli. Sedata una violenta lite tra due giovani ubriachi, sette giovani multati perché scoperti a urinare in giro per il centro, diverse le sanzioni per ubriachezza molesta. Operazione di polizia e vigili urbani a Macerata. A disporre i controlli il questore Antonio Pignataro che ha deciso di aumentare l’attenzione in città durante il giovedì universitario per contrastare sia lo spaccio di droga sia il degenerare delle serate a causa dell’eccessivo consumo di alcol. Al lavoro gli agenti delle Volanti, della Squadra mobile, della Divisione di Polizia amministrativa, gli agenti del Reparto prevenzione crimine di Perugia e il nucleo cinofili antidroga di Ancona, in stretto raccordo con personale della Polizia locale di Macerata.

L’attività si è concentrata nelle zone dove c’è la maggiore concentrazione di giovani. Gli agenti si sono mossi a piedi per poter monitorare anche le vie più piccole. I poliziotti hanno setacciato ogni via del centro storico della città sottoponendo a controllo amministrativo unitamente alla Polizia municipale due locali in quel momento affollati di giovani, rilevando alcune violazioni alle norme che regolano la conduzione dei locali pubblici. Sette le contravvenzioni a giovani trovati a fare pipì in giro per il centro. Multe anche a tre giovanissimi che sono stati trovati in stato di ebbrezza. Gli agenti sono poi intervenuti in piazza Vittorio Veneto dove due giovani cubani si stavano picchiando davanti ad un locale. I poliziotti li hanno calmati e sanzionati perché ubriachi. Nel complesso sono state identificate 56 persone, alcune già note alle forze dell’ordine. La Polizia Locale ha proceduto al ritiro di una patente per guida in stato di ebrezza e ha multato altri 4 automobilisti per infrazioni al codice della strada. I poliziotti hanno anche fatto 25 preavvisi per soste non consentite. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.