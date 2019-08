IDEA - Il consigliere Pd ha depositato una mozione che impegna sindaco e giunta a sollecitare la società autostrade e a farsi promotori della realizzazione del progetto

Una mozione per «impegnare il sindaco e la Giunta a farsi promotori presso la società Autostrade per l’Italia dell’apertura di un nuovo svincolo autostradale Civitanova Marche Nord e di affidare agli uffici competenti l’elaborazione di un progetto di fattibilità dell’opera». E’ il consigliere Pd Yuri Rosati a lanciare un’idea che potrebbe radicalmente cambiare la viabilità della città costiera.

«Visto che il casello autostradale è quello con più movimento di auto in entrata e in uscita di tutta la Regione e che questo causa spesso delle lunghe file agli automobilisti sia in entrata che in uscita – si legge nel testo della mozione – e in considerazione dell’enorme afflusso di auto in arrivo nella città attraverso la strada statale 77 Val di Chienti Foligno-Civitanova si propone al consiglio di farsi promotore presso la società autostrade per l’Italia della costruzione di un nuovo svincolo autostradale che consentirebbe a tutti coloro che, provenendo dalla superstrada devono recarsi nella parte nord di Civitanova, di entrare allo svincolo autostradale sud e uscire a quello nord bypassando tutta la statale con un risparmio di tempo e denaro- precisa Rosati – La stessa cosa vale per chi provenendo in autostrada deve recarsi alla parte nord di Civitanova. Una uscita Civitanova nord eviterebbe, bypassando tutta la statale, di congestionare il traffico cittadino con a sua volta risparmio di tempo e denaro».