Gabriella Zagaglia ha rappresentato le Marche all'evento condotto da Paolo Notari

Baveno, luglio 2019. In una splendida cornice di acque e monti, si distende, nel suo splendore,un luogo di ristoro per il corpo e l’anima. Un turbinio di uomini e donne in divisa, operosamente silenti, come api di un enorme alveare, danno vita all’Hotel. Qui stazionano genti di ogni tipo, mosse da spiriti diversificati e dalle ragioni più variegate. Più della metà degli spazi, è occupato da una Associazione che fa della cultura e della solidarietà, la propria “mission” : la 50&più. 350.000 iscritti e non solo in Italia, ma anche all’estero. Ogni anno qui, si raccolgono emozioni. Vengono esposte opere pittoriche, svolti laboratori creativi, lette le poesie e i racconti più belli. Qui piovono farfalle e libellule d’oro e d’argento e si ritorna a casa, con un qualcosa in più. Ci si porta via un po’ di lago e un amico nuovo nel cuore. Da 3 anni, risplendono le Marche. Paolo Notari, ( marchigiano) presenta brillantemente l’evento, dal canto alla recitazione, con una simpatia virale.

L’ artista pollentina Gabriella Zagaglia, si è fatta onore, incisiva ed empatica. Ha fatto sentire la sua voce con la poesia e la prosa, è arrivata dritta al cuore della gente. Ha parlato dell’impotenza, della malattia, dell’amore. Ha parlato della vita. E la gente ha sorriso, ha pianto, si è commossa. Il suo racconto “Quel che resta del giorno”, ha conquistato le vette più ambite : nel 2018 la farfalla d’oro, quest’anno la ” super farfalla” votato da tutti i lettori della rivista dell’associazione. Un risultato strepitoso, il più grande in tutta la storia del premio: 8.401 voti, meritandosi il titolo di ” “Vincitore assoluto per la prosa” del precedente anno ( 2018) La stessa cosa è avvenuta con la poesia ” i vecchi” , vincitrice assoluta dell’edizione precedente(2017). Giovedì 11 luglio 2019, quando vengono rivelati i vincitori dell’anno in corso, ancora una sorpresa per la scrittrice marchigiana. Il nuovo racconto ” la nuvola bianca”, vince la Libellula d’oro, il massimo riconoscimento del concorso. Tre anni di premi e riconoscimenti a livello nazionale per l’eclettica artista. Da un piccolo luogo di provincia, come Pollenza, una grande voce per il cuore di tutti.