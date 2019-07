OPERE - Ad annunciarlo il senatore Paolo Arrigoni e il consigliere regionale Luigi Zura Puntaroni. «E' strategica per la ricostruzione»

Finanziamento da quasi 100 milioni di euro per l’intervalliva che dovrà collegare Tolentino con San Severino. Ad annunciarlo il senatore Paolo Arrigoni (responsabile Lega Marche) e il consigliere regionale della Lega Luigi Zura Puntaroni. Un’opera che «programmata da oltre 15 anni e diventata necessaria per la zona interna del territorio marchigiano, finalmente diventerà realtà – dicono i due esponenti della Lega –. La cabina di regia “Strategia Italia” ha infatti approvato l’intervento prevedendo un finanziamento di 88,3 milioni che si aggiungono ai 10 milioni stanziati nel dicembre 2017 con delibera Cipe su fondi Fsc della Regione». Il che significa 98,3 milioni di euro. L’ok al finanziamento è arrivato questa mattina. «I lavori dell’intervalliva dovranno essere appaltati entro il 2020, mentre l’iter autorizzativo dell’opera sarà definitivamente concluso con la decisione del Cipe che si riunirà il prossimo 18 luglio» spiegano Arrigoni e Zura Puntaroni. «Ha pagato la nostra ferma determinazione che ci ha portato in questi mesi ad avere diversi incontri informali a Roma per sensibilizzare i tecnici del Mit e del Dipe, nonché i decisori politici per la fondamentale importanza di quest’opera. Siamo soddisfatti, la nuova infrastruttura è fortemente strategica ai fini della ricostruzione».