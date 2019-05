DAL CENTRO FIERE AL CENTRO STORICO presenze record per la rassegna agricola e per l'ultima serata degli Aperitivi europei

Macerata fa il pieno in centro storico e al centro fiere. Grandi folle hanno riempito le piazze e le vie della città ieri sera per l’atto finale della Festa dell’Europa e fa il record nella giornata di ieri anche la Raci con 6.300 biglietti staccati. Complice la bella giornata primaverile e le numerose iniziative previste dal fitto programma delle manifestazioni in tanti hanno deciso di uscire di casa scegliendo passare la giornata alla Rassegna e poi nei locali per gli aperitivi europei. Evento finale il concerto in piazza Mazzini di “Riciclato Circo Musicale” ma tutto il centro è stato coinvolto dall’onda colorata, bandiere di tanti paesi alle vetrine dei 68 locali che hanno aderito, con la novità per molti di questi della partecipazione al Protocollo verde varato dal Comune con l’obiettivo di ridurre il consumo della plastica. Oltre diecimila persone sono arrivate ieri sera da tutta la provincia.

Per la Raci invece si prosegue anche nel pomeriggio. Dalle 15 alle 18, ancora spazio alla creatività e alla fantasia dei laboratori didattici a cura di CiSei. Mentre dalle 15,30 nell area istituzionale “Mama Box…in tour, il racconto del viaggio nella Marca Maceratese a cura di Expirit. Alle 15,30 il grande spettacolo equestre farà meravigliare grandi e bambini. Alle 16 il momento clou della giornata con la premiazione dei campioni di razza bovina marchigiana. Mentre nell area gusti sarà la volta de “Il meraviglioso mondo della canapa” a cura di Copagri con lo chef Marco Cartechini in collaborazione con Aprocama.

Sempre dalle 16 esperienza tutta da vivere nel prato esterno con “Da dove viene la lana?”, tosatura delle pecore a cura dell agriturismo “Il transumante”. Alle 17 via alla cottura delle tipiche fritelle preparate dalla Pro Loco di Piediripa e nell area istituzionale la presentazione del libro “Un anno da vergara” con l autrice Deborah Trippa Iannacci. Alle 17-18,30 (area dei gusti) degustazione abbinamento cibo-vino “Il Sor-riso della tradizione” i frascarelli di riso e lo riso corgo. Alle 17,30 ancora occhi puntati sui cavalli con lo show dedicato al Cavallo Arabo. “L’innovazione ci cade a fagiolo: i legumi tra scienza e tradizione” è invece il titolo del focus organizzato da Copagri in collaborazione con Univpm, Marco Staffolani, e associazione Legumi di Appignano nell area istituzionale alle 18. Gran finale con la sfilata a cavallo in costumi d epoca della sartoria “Annamaria Quarema cosplayer” e alle 19 nella area gusti lo show cooking conclusivo “Il brodetto di Porto Recanati” a cura di Associazione Porto Recanati.

(g.c. )

(foto Aperitivi europei di Fabio Falcioni, foto Raci di Andrea Petinari)