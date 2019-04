CALCIO GIOVANILE - I ragazzi di mister Galizi battuti 2 a 0 dai padroni di casa del Lazio nell'atto conclusivo della 58esima edizione della manifestazione

di Michele Carbonari

Sfuma sul più bello il sogno della rappresentativa Allievi delle Marche: nella finalissima di categoria, è il Lazio ad alzare al cielo il trofeo della 58esima edizione del Torneo delle Regioni. I ragazzi di mister Massimo Galizi escono di scena a testa altissima, dopo aver eliminato Lombardia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Liguria e la rappresentativa di Trento. Un percorso che allo stadio “Capo I Prati” di Fiuggi è culminato con una sconfitta all’inglese, per mano dei padroni di casa guidati dall’ex Serie A Giuliano Giannichedda. Non è riuscita l’impresa ai marchigiani, che in questa esperienza hanno visto protagonisti tanti giovani del territorio. Anche oggi la retroguardia delle Marche parlava maceratese: tra i pali Santarelli del Portorecanati (subentrato nella ripresa l’altro arancione Guercio), a destra Cerolini del Tolentino, a sinistra Smerilli della Civitanovese e al centro Basconi della Sangiustese e capitano della squadra. Due frecce della provincia anche in avanti: Lombardi della Recanatese e Santamarianova del Matelica. Bucosse, Capitani e Silenzi sono rimasti in panchina insieme al selezionatore Massimo Galizi, comunque soddisfatto della prova dei suoi in questo Torneo delle Regioni. «Dispiace perchè arrivi alla finale speri fino all’ultimo di ottenere il risultato migliore.

Nel complesso, per l’espressione di gioco e l’impegno che hanno profuso i ragazzi dico che è un peccato non aver centrato l’obiettivo. Però quello che hanno fatto questi giocatori non va dimenticato, io sono molto soddisfatto. Ho sentito da altri addetti ai lavori che abbiamo un buon gioco, uno dei migliori del torneo. Purtroppo quando non completi l’opera sembra che hai fatto niente, ma non è così. Di questa esperienza mi rimarrà il ricordo del gruppo. Sono undici anni che partecipo a questa manifestazione, a volte va bene, altre va male. Ma i ragazzi che abbiamo portato sono sempre stati uomini, calciatori, professionisti. Non abbiamo mai demeritato con nessuno, anche non vincendo mai il Torneo delle Regioni. Oggi il Lazio ha anche meritato di vincere, ma io avevo avvertito i ragazzi: sarà un dettaglio a far cambiare la partita. E l’errore di attenzione che abbiamo fatto su una palla inattiva è inaccettabile. Però sono cose che possono succedere a dei giovani. Ovvio che questo episodio ha condizionato il resto della gara».

Il tabellino:

LAZIO (4-2-3-1): Campagna; Galardi (32’ s.t. Silvestro), Ilari, Alagna, Marino; Agresti, Mancini (7’ s.t. Ciriachi); Carlucci (7’ s.t. Iacoponi), Malfetta (42’ s.t. Arcella), De Bellis (7’ s.t. Peres); Buglia (17’ s.t. Cifarelli). A disp.: Maddalena, Forte, Perutti. All.: Giuliano Giannichedda.

MARCHE (4-2-3-1): Santarelli; Cerolini, Cantarini, Basconi, Smerilli (19’ s.t. Onuorah); Alla (24’ s.t. Guercio), Arsendi (24’ s.t. Gagliardi); Verdesi, Lombardi, Santamarianova; Braconi (32’ s.t. Pampano). A disp.: Bucosse, Bandanera, Capitani, Matera, Silenzi. All.: Massimo Galizi.

TERNA ARBITRALE: Nirint Salama Andriambelo della sezione di Roma 1 (Alessandro Peluso della sezione di Frosinone e Federico D’Antoni della sezione di Ciampino)

RETI: 11’ s.t. Buglia, 20’ s.t. Ciriachi.

NOTE: ammoniti: Buglia, Santamarianova, Braconi. Corner 3-5. Recupero: 6′ (2’+4’).