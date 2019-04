TORNEO DELLE REGIONI - Il 5 a 1 su Trento permette alla selezione marchigiana di accedere all'ultimo atto della competizione, in programma domani alle 10,30 a Fiuggi contro i padroni di casa del Lazio. I maceratesi Lombardi, Santamarianova (doppietta) e Guercio trascinano i compagni

di Michele Carbonari

Lombardi, Santamarianova e Guercio: l’oro maceratese degli Allievi marchigiani. Nella semifinale contro Trento, i gol dei baby calciatori di “casa nostra” trascinano le Marche (5-1) verso finalissima della 58esima edizione del Torneo delle Regioni. Al campo “Piergiorgio Tintisona” di Paliano, in Lazio, il giocatore della Recanatese (Lombardi) sblocca nel primo tempo con un destro in diagonale. Ad inizio ripresa sale in cattedra il talento del Matelica (Santamarianova), che realizza una doppietta personale prima che il suo sostituto (Matera) firmasse il poker su assist del tolentinate Cerolini, il quale mette lo zampino anche sui due precedenti gol. Infine, arrotonda il punteggio il portorecanatese Guercio, da subentrato, dopo il palo di Pampano. Emozione straordinaria in casa Marche. Quest’oggi mister Massimo Galizi ha fatto ruotare otto dei nove maceratesi convocati, in panchina solo il portiere Santarelli del Portorecanati (ieri protagonista ai rigori contro la Liguria). Titolare invece il pollentino Bucosse, il sangiustese Basconi, il civitanovese Smerilli, entrato a partita in corsa il recanatese Capitani. Già citati gli altri compagni, decisivi oggi e nella speranza che riescano a sfoderare una prestazione eccellente anche in finale. L’ultimo atto della prestigiosa manifestazione nazionale andrà in scena venerdì (domani alle 10.30) al campo “Capo I Prati” di Fiuggi contro la rappresentativa padrone di casa: il Lazio. I giovani Allievi delle Marche, arrivati a questo punto, senza timori si giocheranno tutte le carte a disposizione per alzare la coppa al cielo.

È lo stesso messaggio che lancia a fine partita il selezionatore Massimo Galizi. «Oggi ho messo in campo giocatori diversi rispetto alla partita scorsa e il risultato non cambia. È la dimostrazione che questi ragazzi sono un grande gruppo, che giocano bene a calcio e che meritano tutte le soddisfazioni di questo mondo, di fare almeno la finale. La perfezione non esiste, non ci sarà neanche domani. Ma ce la giocheremo. Trento ci ha messo in difficoltà i primi dieci minuti, poi abbiamo preso le misure e con la calma e con il gioco abbiamo dominato la partita. La nostra squadra nelle prime partite ha creato molto ma segnato un po’ poco. Oggi è andato tutto per il verso giusto. Per la finale non è importante quanti gol faremo, noi dovremo cercare, con il gioco e con la soddisfazione, di ottenere il risultato finale. Ci proveremo fino alla fine. Perchè arrivati fino a qui sarebbe una bella soddisfazione compiere il gesto finale».

Il tabellino:

TRENTO (4-3-1-2): Marcolla; Santorum (30’ s.t. Pedrotti), Amadori, Kojdheli (27’ s.t. Marchi), De Nardi; Azzolini (1’ s.t. Vettorazzi), Pellegrini (4’ s.t. Kurtaj), Sartori (27’ s.t. Rosà); Trainotti (22’ s.t. Pittino); Spiro (4’ s.t. Tognotti), Fiorini. A disp.: Di Girolamo, Bertoldi. All.: Paolo Visintini.

MARCHE (4-2-3-1): Bucosse; Cerolini, Cantarini, Basconi (35’ s.t. Verdesi), Smerilli (24’ s.t. Silenzi); Arsendi, Alla; Onuorah (32’ s.t. Pampano), Lombardi (22’ s.t. Capitani), Santamarianova (28’ s.t. Matera); Braconi (18’ s.t. Guercio). A disp.: Santarelli, Bandanera, Gagliardi. All.: Massimo Galizi.

TERNA ARBITRALE: Daniele Pozzi della sezione di Roma 1 (Davide Rienzi della sezione di Tivoli e Walter Gallese della sezione di Roma 1).

RETI: 25’ p.t. Lombardi, 2’ s.t. e 17’ s.t. Santamarianova, 37’ s.t. Matera, 39’ s.t. Rosà, 42’ s.t. Guercio.

NOTE: ammoniti: Trainotti, Kojdheli. Corner 0-3. Recupero: 5′ (1’+4’).