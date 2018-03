SARNANO - Marica Tidei, 21 anni, titolare de "Il tesoro dei Sibillini" questa mattina era al pascolo quando due predatori sono usciti dal bosco e hanno agguantato i suoi animali: «Ho urlato ma non è servito a niente». Per Coldiretti si tratta di una «situazione fuori controllo»

«Stavo pascolando il gregge quando le pecore hanno iniziato a correre. Mi sono girata e li ho visti: due lupi, che uscivano dalla macchia. Hanno attaccato due pecore, una ciascuno, le hanno azzannate e le hanno trascinate via. Ho urlato e urlato, ma non è servito a niente». Marica Tidei, 21 anni, si trovava a Sarnano questa mattina quando, intorno alle 11,30, due lupi hanno attaccato le sue pecore.

«Non mi sono avvicinata all’inizio perché avevo paura – racconta la 21enne -. Ero a circa 200 metri dai lupi. Quando hanno trascinato via le pecore sono andata a chiamare mio fratello, Mauro, che si trovava poco distante nella stalla. Insieme siamo scesi e abbiamo cercato le pecore. Una l’abbiamo trovata stesa a terra. E’ ancora viva, non so per quanto lo sarà». Marica e Mauro Tidei gestiscono “Il tesoro dei Sibillini”, l’azienda di famiglia, da circa due anni. Secondo Coldiretti questo episodio è solo l’ennesimo. «Situazione totalmente fuori controllo – dice Coldiretti – rispetto al proliferare di fauna selvatica che porta squilibri ambientali, danni economici e pericoli per le persone. L’ennesimo episodio che ancora una volta pone l’accento su un’emergenza in attesa di risposte concrete in tempi certi da parte della Regione, come chiesto ieri da Coldiretti Marche che ha annunciato la mobilitazione generale del comparto e chiesto un incontro urgente al presidente Ceriscioli».

(Fe. Nar.)