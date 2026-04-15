Tornano anche per l’estate 2026 i soggiorni termali promossi dal Comune di Civitanova per i cittadini over 55. L’iniziativa, curata dall’assessorato ai Servizi sociali insieme alla Consulta e ad Associ prevede due destinazioni: Abano Terme e Darfo Boario Terme, con partenza fissata dal 30 agosto all’11 settembre.

La spesa giornaliera a persona va da 62 a 64 euro euro per la camera matrimoniale o doppia standard, con supplemento giornaliero 10 euro per la camera singola (disponibili otto camere singole) più tassa di soggiorno. Ogni soggiorno prevede un numero minimo di trenta partecipanti e un numero massimo pari a 55, anche in condizioni di non autosufficienza purché accompagnati.

Gli interessati potranno presentare domanda indirizzata ad Associ redatta esclusivamente sul modello disponibile in formato digitale sul sito del Comune di Civitanova o su quello cartaceo disponibile alla portineria comunale a partire da lunedì.

Le istanze, debitamente compilate potranno essere presentate mediante consegna a mano nella sede Associ di via Nelson Mandela, esclusivamente nelle seguenti date e orari: martedì 28 aprile dalle 9,30 alle 12, giovedì 30 aprile dalle 16 alle 18.

Il trasporto sarà garantito dal Comune e pertanto non ci saranno costi a carico dei partecipanti per il viaggio. Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo: associ2007@tiscali.it