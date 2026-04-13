Domenica a Castelraimondo si svolgerà la nuova edizione di “Stracassero”, non solo una corsa, ma soprattutto un’occasione per stare in compagnia all’aria aperta.

L’appuntamento è fissato alle 8 in piazza Dante, da dove si partirà alle 9,30 con due possibilità: da un lato la gara di corsa competitiva e non competitiva di 11 chilometri, dall’altro la passeggiata ludico-motoria di 3,5 chilometri. Una giornata aperta agli sportivi e a chi vuole semplicemente esserci, all’insegna dei valori di inclusione, condivisione ed energia. A seguire, per tutti gli iscritti, un ricco ristoro a base di porchetta.

Info e iscrizioni: info@podisticacastelraimondo.it, Fabio 338 5984139, Maurizio 347 4766025.