Alloggi popolari a Gagliole,
ok al progetto per via Don Minzoni

TERREMOTO - Approvato il piano per quattro appartamenti. Il sindaco Sandro Botticelli: «Significa riqualificare il centro, ma soprattutto riportare famiglie e residenti»

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Sandro Botticelli, sindaco di Gagliole

Avanza la ricostruzione a Gagliole. Approvato il progetto per l’edificio di via Don Minzoni 19, con annessa autorizzazione e concessione del contributo di 138.000 euro. Si tratta di quattro appartamenti Erp posti all’interno delle mura di cinta del borgo medievale.

«Il recupero dell’edilizia residenziale pubblica è una priorità assoluta per il nostro Comune, soprattutto all’interno del borgo storico – spiega il sindaco di Gagliole, Sandro Botticelli -. Significa riqualificare il centro, ma soprattutto riportare famiglie e residenti. Come edilizia popolare abbiamo in corso diversi interventi: in via Bottacchiari una palazzina danneggiata dal sisma è stata riparata e abbiamo già riassegnato cinque alloggi ad altrettante famiglie. Stiamo per partire con i lavori per il cantiere di un appartamento di dimensioni maggiori nell’edificio dell’ex scuola elementare e ora proseguiamo con questo ultimo decreto che riguarda via Don Minzoni, sempre all’interno delle mura castellane. Resta poi un ulteriore intervento, in via Tripoli, per il quale è già stata adottata la determina a contrarre. Gli alloggi popolari sono davvero centrali nella nostra strategia, perché permettono di riportare in paese le persone che hanno dovuto lasciare il centro storico dopo le scosse di dieci anni fa. È un’azione che ha molti risvolti positivi: rivitalizzare il borgo, ricostruire comunità, ridare vita al paese. Come ricorda spesso anche il commissario Guido Castelli, questa è una ricostruzione che non è solo fisica, ma anche sociale».

L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha infatti pubblicato una serie di decreti in materia di edilizia residenziale e riqualificazione di edifici nei Comuni maceratesi. «Un settore importantissimo del processo di ricostruzione, anche e soprattutto in ottica di lotta allo spopolamento che era purtroppo in atto già prima del tremendo sisma del 2016/2017 – spiega il commissario straordinario, Guido Castelli -. Le zone dell’entroterra devono partire alla pari con la costa, a livello di opportunità e non solo. È nostro dovere far sì che ciò si realizzi nel più breve tempo possibile, anche se si tratta di un percorso lungo e complesso. Ringrazio per l’impegno costante i Comuni, l’Usr e la Regione guidata dal presidente Francesco Acquaroli».

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