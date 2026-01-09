Palazzina Scuriatti, arrivano i fondi:
sul piatto 466mila euro

SAN SEVERINO - L'Ufficio speciale per la ricostruzione ha dato il via libera allo stanziamento per miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell’immobile

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Palazzina-Scuriatti

La palazzina Scuriatti

Un passo decisivo verso il recupero del patrimonio edilizio pubblico danneggiato dal terremoto del 2016. Dopo il via libera della giunta comunale ai progetti di fattibilità ed esecutivo, è arrivata la definitiva autorizzazione e la concessione del contributo da parte dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche per l’intervento sulla palazzina Scuriatti.

Il direttore dell’Usr ha formalmente approvato il progetto esecutivo dell’intervento, autorizzando e concedendo al Comune un contributo di 466mila euro. Il finanziamento coprirà l’intero costo dell’opera che prevede lavori di miglioramento sismico ma anche di efficientamento energetico dell’immobile. La palazzina Scuriatti, situata in via Eustacchio, porta ancora i segni degli eventi sismici del 2016. A causa dei danni strutturali riportati, l’edificio era stato dichiarato inagibile con un’ordinanza sindacale emessa nel giugno 2017. Il progetto di recupero, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall’ingegnere Gianluca Renzi e dal geologo Giorgio Cipolletti, mira ora a restituire piena agibilità e sicurezza alla struttura. Circa 300mila euro dell’importo totale saranno destinati esclusivamente ai lavori di consolidamento e ripristino. Da sempre la palazzina è la sede prestigiosa della Fondazione Salimbeni per le arti figurative. Con la conclusione dei lavori la Fondazione tornerà nella sua sede naturale. Ma c’è di più. «Il progetto prevede che al suo interno venga allestito un museo interamente dedicato alla figura di Remo Scuriatti, una personalità poliedrica e affascinante – sottolinea il sindaco Rosa Piermattei – nato a San Severino nel 1900 e qui scomparso nel 1972, ha segnato il clima culturale del Novecento. Trasformare la sua abitazione in un museo che custodisca il suo immenso archivio fotografico e le sue opere pittoriche significa onorare la sua memoria e
il suo dono».

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