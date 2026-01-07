Bocciodromo, c’è il progetto:
1,4 milioni per la ricostruzione

VISSO - Approvato il progetto di fattibilità per la demolizione e ricostruzione dell'edificio lesionato dal terremoto del 2016 che si trova nell'area del Giardino del lago

- caricamento letture

Visso-tunnel-Galliano-6-325x244

La sindaca Rosella Sensi e il commissario sisma Guido Castelli

La conferenza regionale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la demolizione e ricostruzione del bocciodromo comunale di Visso situato nell’area del Giardino del lago. Il progetto, rientrante nell’ordinanza commissariale numero 137 del 2023, ha un quadro economico complessivo pari a 1,4 milioni.

La decisione di demolire l’attuale bocciodromo deriva dai gravi danni riportati a seguito del terremoto del 2016. La struttura presentava lesioni e condizioni tali da rendere antieconomico un semplice recupero.

«Con questa approvazione il progetto supera la fase preliminare e può avviarsi verso la progettazione esecutiva, che dovrà recepire tutte le prescrizioni tecniche, paesaggistiche e ambientali indicate dagli enti – conferma il commissario alla ricostruzione Guido Castelli – si tratta di un passo importante per la comunità di Visso, che con questo intervento ottiene non solo la ricostruzione di una struttura sportiva, ma anche un tassello significativo della più ampia rigenerazione urbana in corso dopo gli eventi sismici».

La soluzione individuata è quindi una ricostruzione integrale, con un edificio moderno, energeticamente efficiente e adeguato agli standard sportivi attuali. Il nuovo bocciodromo sarà costituito da due volumi affiancati, entrambi con copertura a doppia falda. Il corpo principale ospiterà i campi da gioco e le aree dedicate al pubblico, mentre quello secondario accoglierà uffici, servizi, spogliatoi, magazzino e un portico di ingresso. La struttura sarà in acciaio su fondazioni profonde, con copertura in legno lamellare e tamponamenti realizzati con un sistema a secco ad alte prestazioni energetiche. Le scelte estetiche, formali e cromatiche sono state concepite per ridurre l’impatto visivo dell’edificio all’interno del contesto del Giardino del lago. Le opere esterne comprendono anche un nuovo percorso pedonale perimetrale. «L’approvazione del progetto del bocciodromo rappresenta un passaggio importante per la nostra comunità – dice la sindaca Rosella Sensi – non sarà soltanto un impianto sportivo ricostruito e migliorato sotto il profilo della sicurezza e dell’efficienza energetica, ma anche un luogo di aggregazione di cui Visso ha grande bisogno, uno spazio aperto a tutti dove si potranno svolgere attività sportive e quindi momenti di socialità. È un ulteriore passo nel percorso di resilienza che stiamo portando avanti con determinazione».

Articoli correlati

Felicioli-1-e1556370426545-55x55

Si gonfia il salvadanaio a Fiuminata: altri 600mila euro per la ricostruzione

montaggio-porta-romana-corridonia

Via le impalcature, Porta Romana splende

madonnetta-pioraco-650x488-1-55x55

Madonnetta, svolta nella ricostruzione: via libera al piano per 63 edifici

matelica-museo-diocesano10-55x55

Il Museo Piersanti torna a splendere dopo le ferite del sisma (Foto)

tolentino-ricostruzione-sisma

Superbonus, arrivano le estensioni: «In sicurezza la ricostruzione privata: è una misura epocale»

camerino-sisma-2-1-55x55

Doccia fredda sul sisma-bonus: cantieri a rischio paralisi

visso-lavori-ponte-spagnolo-650x488-1-55x55

Visso, via libera ai lavori sul Ponte spagnolo: sarà un investimento da 500mila euro

patrizia-casa-dellortigiara

Il suo B&b era un cumulo di macerie, Patrizia riapre dieci anni dopo

Palazzo-comunale-

Palazzo comunale “sotto i ferri” Via libera alla riqualificazione

valnerina-1-55x55

Lavori lungo la Valnerina, tremano anche i borghi marchigiani: «Un’ora in più per raggiungere i Sibillini»

Municipio2-dimensioni-grandi-55x55

Riapre il municipio di Loro Piceno, il Comune torna a casa. «Portiamo vita al centro»

Sarnano_ScuolaInaugurazione_Bocelli_Rosso_FF-21-650x433-55x55

Sarnano dice grazie ai protagonisti della ricostruzione

chiesa-san-francesco

Chiesa di San Francesco, ci pensa Giuli: arrivano 360mila euro

IMG_20231104_192718_552-55x55

«Da nove anni senza le nostre case, non possiamo avviare la ricostruzione nè accedere alle agevolazioni»

carabinieri-archivio-cc-arkiv-70-55x55

Operai della ricostruzione protestano in cima alla gru: «Non ci pagano gli stipendi»

giovanni-cavezza-e1752149592316-55x55

L’appello di Cisl Fp: «Nelle Marche vanno stabilizzati 168 lavoratori pubblici del sisma»

valfornace-1-55x55

Al via da gennaio i lavori per la Madonna del Rosario

Signer_Prefettura_FF-7-55x55

Badge di cantiere nella ricostruzione, la Prefettura accelera

carabinieri-controlli-civitanova-archivio-arkiv-FDM-2-55x55

Irregolarità nel cantiere della ricostruzione, multe per oltre 20mila euro

foto-8-cc-del-18.11.2025-55x55

Otto nuovi carabinieri in servizio: rinforzi nei comuni del cratere

Monastero1-55x55

Un millennio di storia torna a splendere: cantiere al via per il monastero delle Monache Benedettine

palazzo-trinita-visso

Cinquemila cantieri rischiano lo stop: «Senza la cessione del credito 1,3 miliardi a carico dei cittadini»

ZES_FF-14-55x55

«Con la Zes titolo a costruire in 60 giorni, grande opportunità per le Marche»

Istituto-del-Sacro-cuore-2-55x55

L’Istituto del Sacro Cuore torna a pulsare: sul piatto 3 milioni per la riqualificazione

unicam-svelata-matelica-FDM-1-55x55

Ricostruzione storica sede di Unicam, sul piatto un altro milione. «Aumento per rincaro dei materiali»

cimitero-visso

La partita dei cimiteri nel cratere

ussita

Macerie di valore artistico e storico, un mese per salvarle

Trasloco-Itts1-55x55

Il Divini trasloca nella nuova scuola: da lunedì aprono le aule agli studenti del triennio

Guido-Castelli-e1756739146831-55x55

Ex monastero Corpus Domini, altri 2 milioni sul piatto «Opera completa a inizio 2027»

tomassini-trillini-giglietti

«Senza la cessione del credito la ricostruzione è a rischio»

matelica-palazzo-comunale

Palazzo comunale, 2 milioni a Matelica. Fondi per la nuova scuola a Colmurano

demolizioni-Castelsantangelo-1-55x55

«Apprezzo le parole di Castelli, lentezza estrema della ricostruzione perché manca personale in Comune»

camerino-1-1-55x55

«Velocizzare lavori per la rocca Borgesca. Interventi di Curia e università procedono con buon ritmo»

prima-pietra-municipio-pieve-torina

«Nove anni fa messi in ginocchio, oggi la prima pietra per il nuovo municipio»

san-michele-arcangelo-camerino-2-55x55

Chiesa “sparita” da quasi un secolo riaffiora durante i lavori (Foto)

demolizioni-Castelsantangelo-1-55x55

«Castelsantangelo non deve morire, la politica ci ha dimenticato»

montaggio-presidenti-cna

«Proroga del Superbonus 110% decisiva per la ricostruzione»

Assemblea-pubblica-26-ottobre-1-55x55

Ricostruzione, Camerino fa il punto: «Riapriamo il Duomo entro il 2027»

leonelli-marinelli

«A 9 anni dal sisma, vediamo i risultati della ricostruzione»

terremoto-Camerino5-55x55

Dal silenzio del terremoto ai cantieri della ricostruzione: 41 milioni sul piatto per Camerino


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X