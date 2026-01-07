La conferenza regionale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la demolizione e ricostruzione del bocciodromo comunale di Visso situato nell’area del Giardino del lago. Il progetto, rientrante nell’ordinanza commissariale numero 137 del 2023, ha un quadro economico complessivo pari a 1,4 milioni.

La decisione di demolire l’attuale bocciodromo deriva dai gravi danni riportati a seguito del terremoto del 2016. La struttura presentava lesioni e condizioni tali da rendere antieconomico un semplice recupero.

«Con questa approvazione il progetto supera la fase preliminare e può avviarsi verso la progettazione esecutiva, che dovrà recepire tutte le prescrizioni tecniche, paesaggistiche e ambientali indicate dagli enti – conferma il commissario alla ricostruzione Guido Castelli – si tratta di un passo importante per la comunità di Visso, che con questo intervento ottiene non solo la ricostruzione di una struttura sportiva, ma anche un tassello significativo della più ampia rigenerazione urbana in corso dopo gli eventi sismici».

La soluzione individuata è quindi una ricostruzione integrale, con un edificio moderno, energeticamente efficiente e adeguato agli standard sportivi attuali. Il nuovo bocciodromo sarà costituito da due volumi affiancati, entrambi con copertura a doppia falda. Il corpo principale ospiterà i campi da gioco e le aree dedicate al pubblico, mentre quello secondario accoglierà uffici, servizi, spogliatoi, magazzino e un portico di ingresso. La struttura sarà in acciaio su fondazioni profonde, con copertura in legno lamellare e tamponamenti realizzati con un sistema a secco ad alte prestazioni energetiche. Le scelte estetiche, formali e cromatiche sono state concepite per ridurre l’impatto visivo dell’edificio all’interno del contesto del Giardino del lago. Le opere esterne comprendono anche un nuovo percorso pedonale perimetrale. «L’approvazione del progetto del bocciodromo rappresenta un passaggio importante per la nostra comunità – dice la sindaca Rosella Sensi – non sarà soltanto un impianto sportivo ricostruito e migliorato sotto il profilo della sicurezza e dell’efficienza energetica, ma anche un luogo di aggregazione di cui Visso ha grande bisogno, uno spazio aperto a tutti dove si potranno svolgere attività sportive e quindi momenti di socialità. È un ulteriore passo nel percorso di resilienza che stiamo portando avanti con determinazione».