Un incremento di oltre 870mila euro per la realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno nei nuclei storici del comune di Ussita. La decisione è stata assunta nell’ultima cabina di coordinamento sisma di dicembre.

L’intervento complessivo riguarda la realizzazione dei sottoservizi e dei muri di sostegno nei nuclei storici di Casali, Capoluogo Fondovalle, San Placido, Sant’Eusebio e Vallestretta e, a seguito dell’incremento approvato, porta il finanziamento totale dell’opera da 5,1 miloni di euro a 5,9 milioni di euro.

L’aumento fa seguito al parere favorevole espresso dall’Usr Marche riguardo il progetto esecutivo con al centro l’abitato storico della frazione Casali, che quantifica l’intervento in 2 milioni di euro, con un incremento di 871 mila euro.

«La cabina di coordinamento – ha detto il commissario alla Ricostruzione Guido Castelli – ha condiviso la necessità di adeguare le risorse a un intervento complesso e strategico per Ussita, uno dei comuni dell’Alto Nera tra i più colpiti dalle scosse di fine ottobre di nove anni fa. Garantire sottoservizi e opere di sostegno adeguate significa creare le condizioni indispensabili perché la ricostruzione dei nuclei storici possa procedere in modo ordinato, sicuro e definitivo».

«Con questo finanziamento – fa eco la sindaca Silvia Bernardini – anche la ricostruzione del nucleo storico di Casali diventa più concreta. Una dopo l’altra, stiamo ricostruendo le nostre bellissime frazioni con la speranza, sempre più certezza, di andare nella giusta direzione».