I vandali sfondano le porte
nei bagni del Soccorte village
CAMERINO - Serie di danni nei locali che erano stati sistemati appena un anno fa
di Monia Orazi
Nuovi atti vandalici al Sottocorte Village di Camerino: devastati i bagni pubblici. Qualcuno ha preso di mira i locali che erano stati ristrutturati un anno fa dopo essere stati già presi di mira dai vandali. Porte divelte, muri squarciati, lavandini danneggiati: i servizi sono ormai ridotti in pessime condizioni, a seguito di diversi atti accaduti negli ultimi mesi.
Non è la prima volta che succede. Negli ultimi anni, diverse volte i bagni pubblici del centro commerciale sono finiti nel mirino dei vandali. L’ultima ristrutturazione risaliva appena a dodici mesi fa.
«Fino a poco tempo fa c’era un lucchetto che proteggeva l’accesso – racconta un cittadino che frequenta abitualmente il centro commerciale – I bagni si sono mantenuti in condizioni decenti, ma qualcuno ha tolto il lucchetto, non so chi, e senza quel presidio hanno avuto mano libera. Hanno rotto le porte, si sono accaniti contro i muri e contro i lavandini».
Negli ultimi mesi, denuncia il cittadino, gli episodi sono aumentati. «È pericoloso. I bagni sono un servizio importante, bisogna garantire la sicurezza e la loro fruibilità. Andrebbero ripristinati e andrebbe rimesso un lucchetto per garantire la loro integrità. Così come sono adesso sono quasi inagibili, pericolosi».
Il centro commerciale è circondato da telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire elementi utili ad individuare i responsabili dei danni.
Foese un orso, a giudicare dalla sagoma lasciata dallo sfondamento della porta, comunque questo selvaggio village si chiama Sottocorte (non Soccorte com’è nel titolo)
Forse, non foese.
Tutto questo ‘non sense’ fa venire alla mente il concetto, sviluppato da Hannah Arendt, una delle figure intellettuali più influenti e originali del XX secolo, della “banalità del male”. Il male profondo nasce spesso dall’incapacità di pensare criticamente e di mettersi nei panni degli altri.