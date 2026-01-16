di Monia Orazi

Nuovi atti vandalici al Sottocorte Village di Camerino: devastati i bagni pubblici. Qualcuno ha preso di mira i locali che erano stati ristrutturati un anno fa dopo essere stati già presi di mira dai vandali. Porte divelte, muri squarciati, lavandini danneggiati: i servizi sono ormai ridotti in pessime condizioni, a seguito di diversi atti accaduti negli ultimi mesi.

Non è la prima volta che succede. Negli ultimi anni, diverse volte i bagni pubblici del centro commerciale sono finiti nel mirino dei vandali. L’ultima ristrutturazione risaliva appena a dodici mesi fa.

«Fino a poco tempo fa c’era un lucchetto che proteggeva l’accesso – racconta un cittadino che frequenta abitualmente il centro commerciale – I bagni si sono mantenuti in condizioni decenti, ma qualcuno ha tolto il lucchetto, non so chi, e senza quel presidio hanno avuto mano libera. Hanno rotto le porte, si sono accaniti contro i muri e contro i lavandini».

Negli ultimi mesi, denuncia il cittadino, gli episodi sono aumentati. «È pericoloso. I bagni sono un servizio importante, bisogna garantire la sicurezza e la loro fruibilità. Andrebbero ripristinati e andrebbe rimesso un lucchetto per garantire la loro integrità. Così come sono adesso sono quasi inagibili, pericolosi».

Il centro commerciale è circondato da telecamere di sorveglianza che potrebbero fornire elementi utili ad individuare i responsabili dei danni.