La partita delle case destinate a giovani coppie e over 65 anni a Macerata si gioca col progetto Pinqua e con la nascita di sei nuovi appartamenti in centro storico. A seguire queste pratiche è l’assessore alle Politiche sociali e vice sindaco Francesca D’Alessandro che intanto sottolinea come «in due anni sono stati assegnati 35 alloggi di edilizia popolare a Macerata. L’amministrazione continua a investire con convinzione nelle politiche abitative, con l’obiettivo di garantire un diritto fondamentale: il diritto alla casa. Accanto alle assegnazioni ordinarie, particolare attenzione è stata rivolta alle situazioni di emergenza abitativa».

Si tratta di situazioni come la perdita improvvisa dell’alloggio per cause emergenziali: nell’ultimo biennio ne sono stati assegnati 13. C’è poi la questione degli over 65 anni: su questo, spiega ancora D’Alessandro «Un esempio virtuoso è il condominio solidale di via Pavese, un progetto di edilizia sociale dedicato agli over 65, che conta 18 appartamenti assegnati, di cui uno destinato alla famiglia tutor. Non solo abitazioni moderne e funzionali – dotate anche di sistemi di domotica – ma un modello abitativo che mette al centro la persona, prevedendo supporto sociale, compagnia, attività ludico-ricreative e momenti di socializzazione, per contrastare solitudine e isolamento».

L’idea, dice ancora la vicesindaco, è «ampliare le progettualità di edilizia sociale, superando una visione limitata alle sole fragilità economiche o anagrafiche. La volontà è quella di costruire risposte abitative pensate su misura, capaci di intercettare bisogni diversi, soprattutto quelli delle giovani coppie». Da qui il progetto Pinqua di via Valerio: «che prevede la realizzazione di 30 appartamenti, grazie a un investimento complessivo di 5 milioni e 600mila euro. Gli alloggi saranno destinati a giovani coppie e ai loro genitori o comunque a persone over 65, con l’obiettivo di favorire la rete familiare, lo scambio intergenerazionale e il mutuo aiuto tra genitori o anziani, figli e nipoti. Un modello che consentirà agli anziani di avere i familiari vicini e alle giovani famiglie di poter contare sul supporto dei genitori, soprattutto nelle fasi iniziali della crescita dei figli. Anche in questo progetto è prevista la presenza di una famiglia tutor.

Parallelamente, per rilanciare la residenzialità del centro storico, l’amministrazione avvierà a breve una convenzione con Erap per la ristrutturazione di una palazzina in via Santa Maria della Porta, dalla quale saranno ricavati 6 appartamenti da destinare a giovani coppie, con affitti calmierati. L’obiettivo complessivo è quello di sostenere le giovani coppie nella formazione di una famiglia».