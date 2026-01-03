Fermato dai carabinieri cerca di disfarsi della droga, denunciato un 19enne. I controlli dei militari della stazione di Corridonia. I carabinieri hanno imposto l’alt a un’auto con alla guida il giovane, albanese, residente a Belforte.

Il 19enne è apparso subito agitato, così i carabinieri hanno perquisito lui e il veicolo. E’ emerso che il giovane, tra gli oggetti contenuti all’interno del portaoggetti dell’auto, un involucro che, non appena individuato dai militari, il 19enne, con una mossa repentina, ha cercato di disfarsene ma la prontezza dei carabinieri ha permesso di recuperarlo e infatti, all’interno, sono stati rinvenuti circa 5 grammi di hashish.

In tasca i militari hanno trovato 385 euro in contanti, ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio. Per il giovane è scattata la denuncia per detenzione e spaccio di stupefacenti, mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati.

Sempre a Corridonia, durante i controlli, il Nucleo radiomobile è intervenuto per i rilievi di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un 51enne residente in città, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo dopo aver perso il controllo dell’auto, è uscito fuori strada terminando la corsa in un terreno. Il 51enne, sottoposto all’alcol test, è risultato avere un tasso di 1,49 grammi per litro. Anche per lui è scattata la denuncia. e il ritiro della patente.