Natalio Caporaletti, presidente dell’Unione Marchigiana di Mar del Plata, è morto ieri a 95 anni. E’ stato uno degli artefici del gemellaggio con l’associazione Amici di Mar del Plata e Porto Recanati.

Da tempo Caporaletti viveva nella città argentina ma ha sempre avuto nel cuore la sua Porto Recanati.

«Proprio questa mattina – dicono dal Comune – il figlio Josè ha raccontato al sindaco Andrea Michelini, che ha incontrato Natalio lo scorso dicembre nel corso della sua visita a Mar del Plata in occasione dei 30 anni del gemellaggio, che il papà, il giorno del suo compleanno (a Natale), ha ripetuto più volte alla famiglia che aspettava il treno per Porto Recanati. Da parte del sindaco e della città le più sentite condoglianze alla famiglia Caporaletti per la grave perdita».