I risultati e le classifiche
dalla Serie D alla Terza categoria
CALCIO - Sconfitte in trasferta per Recanatese, ad Ancona, e Maceratese, a Teramo. In Eccellenza, il Matelica scivola nella tana dell'Osimana, mentre il Tolentino e la Sangiustese vincono le sfide tutte maceratesi rispettivamente a Trodica e a Chiesanuova. Ko interno per la Civitanovese, contro l'Urbania. Il Montefano pareggia ad Urbino
SERIE D – GIRONE F (6° giornata di andata):
Ancona – Recanatese 2-0
Fossombrone – Vigor Senigallia 1-2
L’Aquila – UniPomezia 5-1
Notaresco – Chieti 1-3
Ostia Mare – Sora 3-1
Sammaurese – Giulianova 0-0
San Marino – Atletico Ascoli 0-3
Teramo – Maceratese 2-1
Termoli – Castelfidardo2-2
CLASSIFICA: Ostia Mare 18, Ancona 15, L’Aquila e Teramo 14, Notaresco 13, Chieti 10, Unipomezia e Termoli 8, Fossombrone e Vigor Senigallia 7, Maceratese e Giulianova 6, Sora ed Atletico Ascoli 5, Recanatese e Sammaurese 4, San Marino 3, Castelfidardo 1.
ECCELLENZA (5° giornata di andata):
Chiesanuova – Sangiustese 0-1
Civitanovese – Urbania 1-2
Fabriano Cerreto – K-Sport Montecchio Gallo 0-1
Fermignanese – Montegranaro 1-1
Jesina – Fermana 2-3
Osimana – Matelica 1-0
Trodica – Tolentino 1-2
Urbino – Montefano 1-1
CLASSIFICA: K-Sport Montecchio Gallo 13, Osimana e Matelica 10, Fabriano Cerreto e Fermignanese 9, Urbania e Tolentino 8, Trodica, Montegranaro, Fermana e Montefano 7, Urbino 5, Sangiustese 4, Chiesanuova 3, Civitanovese 2, Jesina 1.
PROMOZIONE – GIRONE B (5° giornata di andata):
Borgo Mogliano – Aurora Treia 1-1
Casette Verdini – Azzurra Mariner 1-1
Corridonia – Vigor Montecosaro 3-1
Grottammare – Atletico Azzurra Colli 1-2
Monturano Campiglione – Castel di Lama 2-1
Porto Sant’Elpidio – Monticelli 2-3
Palmense – Elpidiense Cascinare 2-1
Settempeda – Camerino 0-0
CLASSIFICA: Aurora Treia 13, Azzurra Mariner 11, Monturano Campiglione, Settempeda e Camerino 10, Atletico Azzurra Colli e Palmense 8, Porto Sant’Elpidio e Corridonia 7, Elpidiense Cascinare e Grottammare 6, Casette Verdini 5, Monticelli e Borgo Mogliano 3, Vigor Montecosaro 2, Castel di Lama 1.
PRIMA CATEGORIA – GIRONE B (3° giornata di andata):
Barbara Monserra – Cingolana 1-1
CLASSIFICA: Fc Osimo e Borghetto 7, Le Torri Castelplanio 6, Olimpia Marzocca, Real Cameranese, Argignano e Barbara Monserra 5, Castelbellino, Filottranese, Passatempese e Castelleonese 4, Borgo Minonna 2, Staffolo, Pietralacroce, Cupramontana e Cingolana 1.
PRIMA CATEGORIA – GIRONE C (3° giornata di andata):
Appignanese – Pinturetta 0-0
Cluentina – Potenza Picena 2-1
Loreto – Elite Tolentino 3-0
Montecassiano – Folgore Castelraimondo 0-1
Montecosaro – Belfortese 0-1
Montegiorgio – Santa Maria Apparente 1-0
Porto Potenza – San Claudio 0-1
Portorecanati – Montemilone Pollenza 1-1
CLASSIFICA: Belfortese 9, Pinturetta e Montegiorgio 7, San Claudio 6, Folgore Castelraimondo 5, Montecassiano, Appignanese, Montemilone Pollenza, Cluentina e Loreto 4, Potenza Picena, Montecosaro e Portorecanati 3, Santa Maria Apparente 2, Elite Tolentino e Porto Potenza 0.
SECONDA CATEGORIA – GIRONE C (3° giornata di andata):
Urbanitas Apiro – Chiaravalle 1-2
Villa Strada – Serrana 2-1
CLASSIFICA: Monsano, Monte Roberto e Olimpia Ostra Vetere 7, Corinaldo ed Aurora Jesi 6, Avis Arcevia e Chiaravalle 5, Villa Strada e Rosora Angeli 4, Sampaolese e Serrana 3, Real Sassoferrato e Terre del Lacrima 2, Valle del Giano, Urbanitas Apiro e Labor 1.
SECONDA CATEGORIA – GIRONE D (3° giornata di andata):
Falconarese – Villa Musone 4-3
CLASSIFICA: Ankon Dorica 9, Nuova Sirolese, Agugliano Polverigi e Sporting Club Loreto 7, Falconarese, Leonessa Montoro e San Biagio 5, Palombina Vecchia e Candia Baraccola Aspio 4, Villa Musone 3, Piano San Lazzaro, ed Osimo Stazione Five 2, Sa Castelfidardo, Colle 2006, Gls Dorica e Camerano 1.
SECONDA CATEGORIA – GIRONE E (3° giornata di andata):
Atletico Macerata – Stese 0-1
Csi Recanati – Atletico Monte Urano 3-2
Helvia Recina – Casette d’Ete 1-2
Real Elpidiense – Real Porto 1-0
Real Telusiano – Aries Trodica 3-2
United Civitanova – Cska Corridonia 4-2
VR Macerata – Vis Faleria 4-1
Vis Civitanova – Academy Civitanovese 2-1
CLASSIFICA: Vis Civitanova e Casette d’Ete 7, Cska Corridonia, Stese e Real Telusiano 6, VR Macerata e United Civitanova 5, Aries Trodica, Atletico Macerata e Atletico Monte Urano 4, Csi Recanati e Real Elpidiense 3, Helvia Recina e Real Porto 2, Academy Civitanovese 1, Vis Faleria 0.
SECONDA CATEGORIA – GIRONE F (3° giornata di andata):
Esanatoglia – Sarnano 2-0
Fabiani Matelica – San Severino 2-0
Lorese – Pioraco 0-0
Monte San Martino – Urbis Salvia 1-1
Palombese – Sefrense 2-0
Pievebovigliana – Visso Altonera 2-2
Ripesanginesio – Caldarola 0-1
Treiese – Abbadiense 3-0
CLASSIFICA: Caldarola 9, Pioraco, Pievebovigliana e Treiese 7, Palombese e Fabiani Matelica 6, Abbadiense, Sarnano e Visso Altonera* 4, Esanatoglia* 3, Lorese 2, San Severino, Ripesanginesio, Monte San Martino ed Urbis Salvia 1, Sefrense 0 (*una partita da recuperare).
TERZA CATEGORIA – GIRONE D (1° giornata di andata):
Amatori Appignano – Treiese 2-0
Europa Calcio – Union Picena 0-5
Junior Calcio – Atletico Conero 0-3
Loreto (B) – Real Vallone 1-1
Nuova Aquila – Real Porto Senigallia 0-2
Nuova Fc – Monteluponese 1-1
Ponterosso – Amatori Porto Potenza 7-3
Riposa: Atletico Ancona
CLASSIFICA: Union Picena, Amatori Appignano, Real Porto Senigallia, Ponterosso ed Atletico Conero 3, Monteluponese, Nuova Fc, Loreto (B) e Real Vallone 1, Treiese, Europa Calcio, Amatori Porto Potenza, Junior Calcio, Atletico Ancona e Nuova Aquila 0.
TERZA CATEGORIA – GIRONE E (1° giornata di andata):
Equipe Calcio – Eroica Sant’Angelo 1-1
Amatori Stese – Settempedana 0-2
Camerino Castelraimondo – Junior Montemilone 1-0
Colbuccaro – Sforzacosta 3-2
Corridoniense – Montecosaro 2-1
Moglianese – Petriolese 3-1
Morrovalle – San Ginesio 4-0
Nova Tolentino – Carima 0-2
CLASSIFICA: Morrovalle, Carima, Moglianese, Colbuccaro, Camerino Castelraimondo e Settempedana 3, Equipe Calcio ed Eroica Sant’Angelo 1, Corridoniense, Petriolese, Sforzacosta, San Ginesio, Nova Tolentino, Junior Montemilone ed Amatori Stese 0 (Montecosaro fuori classifica).
sono tifoso del Monte San Martino , qualcuno si chiederà dove sta…è qui, nel mio cuore :-)))))))))