SERIE D – GIRONE F (6° giornata di andata):

Ancona – Recanatese 2-0

Fossombrone – Vigor Senigallia 1-2

L’Aquila – UniPomezia 5-1

Notaresco – Chieti 1-3

Ostia Mare – Sora 3-1

Sammaurese – Giulianova 0-0

San Marino – Atletico Ascoli 0-3

Teramo – Maceratese 2-1

Termoli – Castelfidardo2-2

CLASSIFICA: Ostia Mare 18, Ancona 15, L’Aquila e Teramo 14, Notaresco 13, Chieti 10, Unipomezia e Termoli 8, Fossombrone e Vigor Senigallia 7, Maceratese e Giulianova 6, Sora ed Atletico Ascoli 5, Recanatese e Sammaurese 4, San Marino 3, Castelfidardo 1.

ECCELLENZA (5° giornata di andata):

Chiesanuova – Sangiustese 0-1

Civitanovese – Urbania 1-2

Fabriano Cerreto – K-Sport Montecchio Gallo 0-1

Fermignanese – Montegranaro 1-1

Jesina – Fermana 2-3

Osimana – Matelica 1-0

Trodica – Tolentino 1-2

Urbino – Montefano 1-1

CLASSIFICA: K-Sport Montecchio Gallo 13, Osimana e Matelica 10, Fabriano Cerreto e Fermignanese 9, Urbania e Tolentino 8, Trodica, Montegranaro, Fermana e Montefano 7, Urbino 5, Sangiustese 4, Chiesanuova 3, Civitanovese 2, Jesina 1.

PROMOZIONE – GIRONE B (5° giornata di andata):

Borgo Mogliano – Aurora Treia 1-1

Casette Verdini – Azzurra Mariner 1-1

Corridonia – Vigor Montecosaro 3-1

Grottammare – Atletico Azzurra Colli 1-2

Monturano Campiglione – Castel di Lama 2-1

Porto Sant’Elpidio – Monticelli 2-3

Palmense – Elpidiense Cascinare 2-1

Settempeda – Camerino 0-0

CLASSIFICA: Aurora Treia 13, Azzurra Mariner 11, Monturano Campiglione, Settempeda e Camerino 10, Atletico Azzurra Colli e Palmense 8, Porto Sant’Elpidio e Corridonia 7, Elpidiense Cascinare e Grottammare 6, Casette Verdini 5, Monticelli e Borgo Mogliano 3, Vigor Montecosaro 2, Castel di Lama 1.

PRIMA CATEGORIA – GIRONE B (3° giornata di andata):

Barbara Monserra – Cingolana 1-1

CLASSIFICA: Fc Osimo e Borghetto 7, Le Torri Castelplanio 6, Olimpia Marzocca, Real Cameranese, Argignano e Barbara Monserra 5, Castelbellino, Filottranese, Passatempese e Castelleonese 4, Borgo Minonna 2, Staffolo, Pietralacroce, Cupramontana e Cingolana 1.

PRIMA CATEGORIA – GIRONE C (3° giornata di andata):

Appignanese – Pinturetta 0-0

Cluentina – Potenza Picena 2-1

Loreto – Elite Tolentino 3-0

Montecassiano – Folgore Castelraimondo 0-1

Montecosaro – Belfortese 0-1

Montegiorgio – Santa Maria Apparente 1-0

Porto Potenza – San Claudio 0-1

Portorecanati – Montemilone Pollenza 1-1

CLASSIFICA: Belfortese 9, Pinturetta e Montegiorgio 7, San Claudio 6, Folgore Castelraimondo 5, Montecassiano, Appignanese, Montemilone Pollenza, Cluentina e Loreto 4, Potenza Picena, Montecosaro e Portorecanati 3, Santa Maria Apparente 2, Elite Tolentino e Porto Potenza 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE C (3° giornata di andata):

Urbanitas Apiro – Chiaravalle 1-2

Villa Strada – Serrana 2-1

CLASSIFICA: Monsano, Monte Roberto e Olimpia Ostra Vetere 7, Corinaldo ed Aurora Jesi 6, Avis Arcevia e Chiaravalle 5, Villa Strada e Rosora Angeli 4, Sampaolese e Serrana 3, Real Sassoferrato e Terre del Lacrima 2, Valle del Giano, Urbanitas Apiro e Labor 1.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE D (3° giornata di andata):

Falconarese – Villa Musone 4-3

CLASSIFICA: Ankon Dorica 9, Nuova Sirolese, Agugliano Polverigi e Sporting Club Loreto 7, Falconarese, Leonessa Montoro e San Biagio 5, Palombina Vecchia e Candia Baraccola Aspio 4, Villa Musone 3, Piano San Lazzaro, ed Osimo Stazione Five 2, Sa Castelfidardo, Colle 2006, Gls Dorica e Camerano 1.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE E (3° giornata di andata):

Atletico Macerata – Stese 0-1

Csi Recanati – Atletico Monte Urano 3-2

Helvia Recina – Casette d’Ete 1-2

Real Elpidiense – Real Porto 1-0

Real Telusiano – Aries Trodica 3-2

United Civitanova – Cska Corridonia 4-2

VR Macerata – Vis Faleria 4-1

Vis Civitanova – Academy Civitanovese 2-1

CLASSIFICA: Vis Civitanova e Casette d’Ete 7, Cska Corridonia, Stese e Real Telusiano 6, VR Macerata e United Civitanova 5, Aries Trodica, Atletico Macerata e Atletico Monte Urano 4, Csi Recanati e Real Elpidiense 3, Helvia Recina e Real Porto 2, Academy Civitanovese 1, Vis Faleria 0.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE F (3° giornata di andata):

Esanatoglia – Sarnano 2-0

Fabiani Matelica – San Severino 2-0

Lorese – Pioraco 0-0

Monte San Martino – Urbis Salvia 1-1

Palombese – Sefrense 2-0

Pievebovigliana – Visso Altonera 2-2

Ripesanginesio – Caldarola 0-1

Treiese – Abbadiense 3-0

CLASSIFICA: Caldarola 9, Pioraco, Pievebovigliana e Treiese 7, Palombese e Fabiani Matelica 6, Abbadiense, Sarnano e Visso Altonera* 4, Esanatoglia* 3, Lorese 2, San Severino, Ripesanginesio, Monte San Martino ed Urbis Salvia 1, Sefrense 0 (*una partita da recuperare).

TERZA CATEGORIA – GIRONE D (1° giornata di andata):

Amatori Appignano – Treiese 2-0

Europa Calcio – Union Picena 0-5

Junior Calcio – Atletico Conero 0-3

Loreto (B) – Real Vallone 1-1

Nuova Aquila – Real Porto Senigallia 0-2

Nuova Fc – Monteluponese 1-1

Ponterosso – Amatori Porto Potenza 7-3

Riposa: Atletico Ancona

CLASSIFICA: Union Picena, Amatori Appignano, Real Porto Senigallia, Ponterosso ed Atletico Conero 3, Monteluponese, Nuova Fc, Loreto (B) e Real Vallone 1, Treiese, Europa Calcio, Amatori Porto Potenza, Junior Calcio, Atletico Ancona e Nuova Aquila 0.

TERZA CATEGORIA – GIRONE E (1° giornata di andata):

Equipe Calcio – Eroica Sant’Angelo 1-1

Amatori Stese – Settempedana 0-2

Camerino Castelraimondo – Junior Montemilone 1-0

Colbuccaro – Sforzacosta 3-2

Corridoniense – Montecosaro 2-1

Moglianese – Petriolese 3-1

Morrovalle – San Ginesio 4-0

Nova Tolentino – Carima 0-2

CLASSIFICA: Morrovalle, Carima, Moglianese, Colbuccaro, Camerino Castelraimondo e Settempedana 3, Equipe Calcio ed Eroica Sant’Angelo 1, Corridoniense, Petriolese, Sforzacosta, San Ginesio, Nova Tolentino, Junior Montemilone ed Amatori Stese 0 (Montecosaro fuori classifica).