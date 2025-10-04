Bugaro, dalla Regione al ring:
eletto presidente della Fpi Marche

BOXE - Il neo consigliere in lista Fratelli d'Italia, tra i papabili per l'assessorato alla Sanità, è stato votato all'unanimità come nuova guida della Federazione pugilistica italiana

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Elezioni_Europee-Giacomo-Bugaro

Giacomo Bugaro

In attesa del possibile assessorato (magari alla Sanità), il consigliere regionale Giacomo Bugaro dice la sua anche dalle parti del ring.

Il neo eletto in lista con Fratelli d’Italia è stato votato questa mattina all’unanimità come presidente del comitato regionale Marche della Federazione pugilistica italiana.

Carlotta-Paoletti

Carlotta Paoletti tra i consiglieri eletti

Le votazioni si sono svolte con la partecipazione di tutte le società aventi diritto al voto. Bugaro, 56 anni, sposato e residente ad Ancona, eredita la passione per il pugilato dal padre e ha già ricoperto in passato il ruolo di presidente dell’Upa Pittori, società pugilistica del capoluogo.

La sua elezione arriva dopo la caduta del precedente comitato guidato da Luciano Romanella, in seguito alle dimissioni di alcuni consiglieri.

Insieme a Bugaro, entrano a far parte del nuovo direttivo Lorenzo Alessandrini (Jesi) e Adelchi Tonucci (Ancona) come consiglieri, l’atleta ascolana Carlotta Paoletti — già campionessa italiana negli assoluti femminili — e, per i tecnici, Andrea Gabbanelli di Castelfidardo, noto per aver seguito il campione Charly Metonyekpon. Il nuovo comitato resterà in carica fino al 2027, in linea con la scadenza del quadriennio olimpico.

 

 

 

 

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