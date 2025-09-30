Renzo Marinelli, il più votato della Lega:
«Continuità al lavoro di questi 5 anni.
Sarò la voce del territorio»

ELEZIONI - In provincia ha ottenuto 2.847 preferenze e si è affermato primo per il Carroccio superando l'assessore uscente Saltamartini (escluso dal Consiglio). Il candidato di Castelraimondo si prepara al bis in Regione

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Renzo Marinelli con Francesco Acquaroli

Ritorno in Regione per Renzo Marinelli che nel Maceratese è stato il più votato della Lega riuscendo ad entrare in consiglio regionale superando l’assessore alla Sanità uscente Filippo Saltamartini che, come ha detto a Cronache Maceratesi ha pagato il crollo della Lega. Renzo Marinelli, candidato di Castelraimondo, ha ottenuto 2.847 preferenze e si è confermato il più votato della lista della Lega in provincia portando il partito oltre il 9%.

«Il primo grazie va alla mia famiglia – commenta Marinelli -, che non mi ha mai fatto mancare il supporto –. Poi ai miei collaboratori, agli amici e a tutte le persone che hanno creduto in me. Un pensiero speciale a Castelraimondo e al territorio, che da oltre 30 anni mi accompagnano con fiducia, e a tutti i cittadini delle Marche che ho avuto l’onore di rappresentare e difendere».
Marinelli prende anche un impegno «preciso per il futuro: essere la voce di tutto il territorio, dalla montagna al mare, dando continuità al lavoro già iniziato in questi cinque anni». L’esponente della Lega rivolgendosi a Francesco Acquaroli, confermato governatore della Regione, parla di un «compagno di percorso e di campagna elettorale, con cui condividere la responsabilità di una regione che vuole continuare a crescere». Non un punto di arrivo questo risultato elettorale «ma una nuova partenza al fianco delle comunità» dice Marinelli in una nota.

Il sindaco di Castelraimondo, Patrizio Leonelli dopo l’elezione del suo concittadino: «Ci congratuliamo per la vittoria raggiunta in queste elezioni regionali. Siamo sicuri che continuerà nel suo impegno di dare risalto, visibilità al nostro territorio, cercando inoltre costantemente di risolvere le molteplici problematiche esistenti grazie all’ascolto delle persone che vivono nell’entroterra mirando alla concretezza e all’ideazione di progetti reali per le nostre comunità».

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