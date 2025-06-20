di Alessandra Pierini

Sono pronte a traslocare, dopo quasi due secoli in città, le sedici suore giuseppine di Macerata che vivevano da anni nell’edificio di via Isonzo, fatto costruire proprio dall’ordine di San Giuseppe.

Dai primi di luglio, le monache, alcune delle quali volti storici e indimenticati dell’insegnamento per intere generazioni, troveranno ospitalità a Potenza Picena dalle suore dell’Addolorata che hanno spazio per loro.

Non è stata invece trovata una soluzione di ospitalità in città (tra le opzioni valutate la Domus San Giuliano) per le suore che avrebbero potuto così continuare a presidiare la scuola, a cui sono molto affezionate e che per alcune è motivo di vita, nonostante non la gestiscano più direttamente dal 2019, quando l’hanno ceduta a una cooperativa. La scuola paritaria ospita asilo, scuole elementari e medie, e ha sede nell’edificio che è interessato dal 2023 da un intervento di ristrutturazione post sisma del valore di 18milioni, tra l’altro contestato da diversi esponenti politici della città perché superiore a molti altri fatti a Macerata.

In un primo momento i lavori che riguardano più piani dovevano essere fatti in fasi differenti, poi però questo non è stato più possibile. È così che le sedici suore, guidate dalla superiora suor Illuminata, molto conosciuta anche per i frequentati corsi di meditazione cristiana che tiene nell’istituto, hanno dovuto trovare una alternativa. Non senza disagi e dispiaceri. Dieci di loro sono molto anziane e malate.

Le altre si dedicano alla loro cura ma erano molto attive anche nel sostegno alla scuola: suor Anselma ad esempio, da anni in portineria, pronta ad accogliere bambini e genitori o suor Celsina, per anni direttrice. Molte di loro sono state l’anima della scuola, soprattutto dell’istituto magistrale che in passato ha avuto qui la sua sede. Anche le famiglie degli alunni e delle alunne sono molto dispiaciuti anche se, per la scuola, non ci saranno disagi: le lezioni continueranno seppur con qualche spostamento delle aule e delle sezioni, utilizzando gli spazi disponibili.

Per le suore invece è previsto il trasloco in centro a Potenza Picena, con le “colleghe” dell’Addolorata, rimaste in poche, in un ex collegio gesuita. Macerata aspetta il loro ritorno tra due anni per proseguire una storia ultracentenaria e per non lasciare un prezioso albero senza le sue radici.

LA STORIA – Nel 1841 la suore di San Giuseppe furono chiamate a Macerata dai Marchesi Accorretti per dirigere una scuola di beneficenza, per le fanciulle del popolo, residenti a Macerata. Nel 1845 si iniziò nella stessa Casa, in via Tornabuoni, anche una Scuola di studio e lavori femminili a pagamento.

Nell’anno scolastico 1922-23, l’istituto iniziò la prima classe inferiore dell’istituto magistrale. e vennero aperti l’asilo infantile e la scuola elementare privati.

La sede in via Tornabuoni ormai era poco spaziosa per il numero delle classi e delle alunne. La congregazione decise di fabbricare un nuovo edificio lungo le mura di mezzogiorno e le scuole furono trasferite nell’attuale sede, ora soggetta all’intervento di ristrutturazione.

Nel 1994/1995, la congregazione ha ceduto l’istituto magistrale. L’istituto San Giuseppe continua la sua storia con la gestione di infanzia ed elementari, riconosciute paritari nel 2001/2002. È stata l’unica scuola di tradizione cattolica di Macerata ancora operante nell’ambito dell’educazione. Nel 2015 nasce la San Giuseppe soc coop sociale onlus per l’apertura della Scuola Secondaria di Primo Grado. Dal 2018 gestisce tutta la scuola.