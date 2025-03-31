Mostra di tre artisti di Villa Cozza, le opere esposte all’Ecomuseo di Villa Ficana, a Macerata. Il 5 e il 6 aprile l’ecomuseo ospiterà un piccolo grande progetto dal titolo “Atterrati in un vortice di nebbia”, che ha ricevuto la menzione speciale nell’ambito del bando“Atterrati! Call for Art”.

Si tratta dell’esposizione del lavoro di Mirella, Antonio e Gabriela, residenti della struttura Villa Cozza – Apsp Ircr Macerata. L’inaugurazione si terrà il 5 aprile alle 16,30 il Centro visite dell’Ecomuseo, alla presenza degli artisti e dei rappresentanti dell’ente. La mostra sarà visitabile solo sabato 5 e domenica 6 aprile dalle 16 alle 19. Frutto di un lavoro condiviso, il progetto collettivo “Atterrati in un vortice di nebbia” nasce anche grazie alla preziosa presenza di due volontari. A corredo della mostra, sarà presentato anche il racconto per immagini del fotografo francese Alban Besson, ospite a Villa Ficana. Dopo l’inaugurazione la mostra sarà aperta al pubblico gratuitamente al Centro visite dell’Ecomuseo il 6 aprile (15-19). Durante la mostra, sarà possibile partecipare a visite guidate del borgo. Info: www.ecomuseoficana.it o seguire le pagine Facebook e Instagram di Atterrati – Call for Art, museovillaficana@gmail.it. 0733 470761.