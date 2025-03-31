Sold out per la data zero del tour di Enrico Ruggeri sabato sera al Lanciano Forum di Castelraimondo. L’artista con i suoi successi ha fatto ballare tutti i presenti.

Il sindaco di Castelraimondo Patrizio Leonelli ha espresso tutta la sua soddisfazione per il concerto: «Una serata indimenticabile per chi era presente, Lanciano Forum gremito. Enrico Ruggeri è un vero artista, ha saputo coinvolgere tutti. Le sue canzoni, anche quelle sentite per la prima volta, sono veramente belle. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, Paolo Notari per aver pensato al Lanciano Forum. Un ringraziamento particolare a Renzo Marinelli per aver voluto fortemente questo concerto, che si è rivelato un grande successo. I fans sono arrivati da tutta Italia, qualcuno anche dalla Svizzera. Le persone hanno inoltre ballato sotto al palco. Enrico Ruggeri ormai è uno di noi, è innamorato delle Marche, Castelraimondo ed i castelraimondesi hanno dimostrato di volergli bene».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani: «Una bellissima serata, Enrico Ruggeri ha cantato per due ore, alla fine anche delle sue canzoni storiche. In questi giorni che è stato qui ha sempre dichiarato di essersi trovato bene, sia lui che i suoi collaboratori con cui ho parlato, un’accoglienza perfetta di cui ci ha ringraziato.».

Il consigliere regionale Renzo Marinelli ha fortemente voluto questo concerto a Castelraimondo, e non può che essere soddisfatto del tutto esaurito: «Sono molto contento che Castelraimondo attraverso queste iniziative riesce a riscuotere un’audience nazionale come punto di riferimento regionale per eventi e turismo. Ciò dimostra di aver avuto una visione a lungo termine, investendo nei giusti canali… nel tempo ripaga. Aver avuto la data zero di Ruggeri è stata in primis una grande soddisfazione perché vuol dire che oggi la nostra Regione è adatta ad un livello altissimo e dunque potrà ospitare nel prossimo futuro anche iniziative molto più grandi. Si sta lavorando bene – ha aggiunto – grazie alla sinergia tra i vari enti coinvolti partendo dal comune fino alla regione, riusciremo così a continuare su questa scia».

L’artista ha pubblicato un post di felicitazioni su Facebook: «Debutto fatto! Grande risposta, soprattutto da parte degli “amici itineranti”, ottimi suono e luci, perfetto debutto di Mitia Maccaferri. Mettiamo nell’album dei ricordi una bellissima settimana, grazie a tutti per l’organizzazione e l’ospitalità».