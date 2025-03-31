Anniversario dell’81esimo anno dal bombardamento di Macerata, il Comune organizza, giovedì prossimo, la commemorazione promossa assieme alla sezione maceratese dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, presieduta da Sandra Vecchioni.

Il momento di ricordo celebra le vittime di tutti gli attacchi aerei che si susseguirono sulla città di Macerata dall’aprile al luglio 1944.

Una messa in suffragio delle vittime del bombardamento aereo verrà celebrata giovedì alle 19, nella chiesa del Sacro Cuore e saranno deposte due corone di alloro: una in via Pannelli, sotto la targa in ricordo delle vittime civili del 1944, e una nel cimitero.

Il 3 aprile 1944 i bombardieri alleati colpirono il centro della città causando 106 morti e più di 200 feriti fra la popolazione civile, disseminando distruzione e terrore. Altre incursioni aeree, in particolare quelle del 2 e 14 giugno dello stesso anno, provocarono ulteriori lutti, feriti e danneggiamenti. Tra le vittime di quei tragici eventi vi furono numerosi bambini, donne e anziani, in prevalenza residenti in vicolo della Nana, corso Cairoli, piazza Nazario Sauro, via Santa Maria della Porta, via Padre Matteo Ricci, corso Cavour, via Roma, piazza della Vittoria, le Vergini, via Cioci.