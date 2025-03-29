Controlli nei cantieri edili a Tolentino:
multe per 16mila euro e due denunce

I CARABINIERI e l'Ispettorato del lavoro hanno riscontrato irregolarità sulla sicurezza. Sanzionate due aziende con sede a Carpi e Rimini

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Controlli dei carabinieri sui cantieri (foto d’archivio)

Giro di vite sui cantieri, multe per 15.946 euro. I carabinieri del Comando provinciale di Macerata, insieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro e del personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Macerata, nell’ambito dei controlli per la tutela e sicurezza nel settore edile, hanno effettuato un’attività ispettiva a carico di due imprese operanti in cantieri ubicati in Tolentino.

I titolari delle due imprese edili, la prima con sede legale a Carpi e la seconda a Rimini, a conclusione dell’attività ispettiva posta in essere nei cantieri, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria rispettivamente per: “non avere, in qualità di datore di lavoro  dell’impresa affidataria, verificato le condizioni di sicurezza  del lavoratori affidati alle imprese esecutrici” e “non aver garantito la viabilità di cantiere al fine di regolare la circolazione in sicurezza di uomini e mezzi all’interno del cantiere”. Per le suddette violazioni di legge sono state elevate complessivamente ammende pari ad euro 15.946,37.

 


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