Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di un impiegato amministrativo addetto all’ufficio gare, appalti acquisti.

Il Cosmari ha pubblicato una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione della graduatoria per l’assunzione una figura di un impiegato ufficio gare, appalti, acquisti livello 5B del vigente Contratto collettivo nazionale Igiene Ambientale Utilitalia, con contratto a tempo determinato.

«Cosmari – scrivono i vertici aziendali – garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e la figura professionale selezionata, si inserisce alle dirette dipendenze dell’area gare e appalti della società e avrà il compito di supportare l’ufficio gare, appalti e acquisti nei processi che riguardano le gare d’appalto con svolgimento delle procedure di gare d’appalto nel rispetto della disciplina del Codice dei contratti pubblici e della normativa collegata».

Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza di presentazione delle domande, tra gli altri, dei seguenti requisiti: laurea triennale (L) in: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18), Ingegneria civile Ambientale (L-7); o titoli equiparati. Diploma di Laurea Magistrale vecchio ordinamento, ovvero diploma di laurea specialistica di secondo livello, nuovo ordinamento, o laurea specialistica a ciclo unico indirizzo economico/giuridico (per i titoli equivalenti internazionali, gli stessi dovranno essere presentati unitamente ad adeguata traduzione in lingua italiana asseverata) o indirizzo tecnico (Ingegneria). Esperienza professionale: pluriennale esperienza significativa e specifica maturata in anni recenti, in attività inerenti procedure di approvvigionamento beni e servizi e/o affidamento lavori. Tra i requisiti preferenziali la partecipazione a corsi di formazione specifica sulle tematiche attinenti al profilo del candidato sopra riportato; esperienze nello stesso ambito del presente avviso, svolte all’interno di aziende pubbliche possedute o partecipate dalle pubbliche amministrazioni o private, caratterizzate da un numero di dipendenti pari ad almeno 100 unità; conoscenza portale Consip.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta, pena l’esclusione, in lingua italiana ed in carta semplice, seguendo lo schema del fac-simile e dovrà pervenire con raccomandata A.R., in busta chiusa, da spedire entro le ore 12 del 28 aprile (farà fede il timbro postale) all’indirizzo: Cosmari srl, Loc. Piane di Chienti snc, 62029 Tolentino (MC). Oppure a mezzo Pec, all’indirizzo pec@cosmari-mc.it, da inviare entro le ore 12 del 28 aprile; in tal caso gli aspiranti dovranno provvedere, nel giorno stabilito per la preselezione o, in caso di non effettuazione, nel giorno della prima prova, a sottoscrivere la propria domanda in originale. Oppure a mano, in busta chiusa, da consegnare entro le ore 12 del 28 aprile, al centralino di Cosmari srl, Loc. Piane di Chienti snc, 62029 Tolentino (MC). Sul retro della busta dovrà essere indicata la dicitura “Bando impiegato ufficio gare e acquisti”. L’avviso di selezione completo si può visionare o scaricare sul sito www.cosmariambiente.it