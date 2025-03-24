Il vino, simbolo di eccellenza e tradizione, sarà il protagonista dell’appuntamento organizzato da Azione Universitaria Macerata nell’ambito di Unifestival promosso dall’Unimc.

L’evento, intitolato “Vino: la creatività nella tradizione”, si terrà domani, (25 marzo) alle ore 17,45 nella sala conferenze del Dipartimento di economia e diritto in piazza Strambi. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio vitivinicolo marchigiano, approfondendone le radici storiche e culturali, nonché il suo impatto sul territorio.

«Il programma si articolerà in tre momenti distinti – spiega il consigliere studentesco Unimc di Azione Universitaria, Philipp Sandroni –: una conferenza introduttiva, moderata dal vicepresidente di Azione Universitaria Unimc Salvatore Amicucci, i saluti istituzionali della docente Alessandra Fermani (Unimc) e del presidente di Azione Universitaria Unimc Matteo Cattivera; poi gli interventi di esperti del settore, tra cui Giuseppe Rivetti (docente della Facoltà di Giurisprudenza e presidente regionale del Fai) e Carlo Cambi (giornalista specializzato in enogastronomia e cofondatore del Movimento turismo del vino); a seguire una degustazione enogastronomica, a cura della cantina “I Tre Filari” di Recanati, con la guida dell’enologo Sergio Paolucci, e accompagnata dal catering di “Tutto Incluso” di Macerata».

«Abbiamo scelto di dedicare la manifestazione all’interno di Unifestival al vino perché rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, ma anche un simbolo della creatività umana: un perfetto equilibrio tra natura e tradizione agricola che ha reso le Marche celebri in tutto il mondo», sottolinea Salvatore Amicucci, vicepresidente di Azione Universitaria Unimc.

«Attraverso questo evento vogliamo esplorare il vino da diverse prospettive – conclude Matteo Cattivera, presidente di Azione Universitaria Unimc –, storica, artistica, culturale ed economica, e offrire agli studenti e agli appassionati un’occasione unica di approfondimento e convivialità. Il vino è molto più di una bevanda: è un elemento di identità, un ponte tra generazioni e territori».