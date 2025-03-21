di Alessandro Luzi

Furto al reparto di chirurgia dell’ospedale di Macerata: arrestato un 42enne. Il personale della squadra Volanti della questura è intervenuto intorno alle 5,30 di questa mattina poiché l’uomo, residente a Macerata, si era introdotto all’interno della struttura e aveva rubato delle somme di denaro di alcuni pazienti ricoverati.

Gli agenti, immediatamente giunti sul posto insieme ad un agente della vigilanza Cosmopol, hanno individuato il soggetto e, a seguito dei primi immediati accertamenti e sentiti alcuni testimoni, gli uomini della questura hanno deciso di procedere ad una perquisizione sul sospettato. Nonostante i soldi fossero ben nascosti, gli agenti hanno rinvenuto circa 315 euro in contanti, che risultavano appartenere ai pazienti della struttura.

Dalle indagini è emerso che l’uomo aveva preso i soldi in due distinte camere di degenza dove si era introdotto, per poi occultarla addosso.

Le somme recuperate sono state restituite ai legittimi proprietari.

L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza e, come disposto dal pm di turno Vincenzo Carusi, è agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida di domani al tribunale di Macerata. L’uomo è difeso dall’avvocato Luca Sartini.