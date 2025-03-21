Furto all’ospedale di Macerata:
arrestato 42enne,
rubava soldi ai pazienti

BLOCCATO dalla polizia con 315 euro sottratti in due camere di degenza. È ai domiciliari in attesa della convalida prevista per domani. Restituita ai proprietari la refurtiva

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di Alessandro Luzi

Furto al reparto di chirurgia dell’ospedale di Macerata: arrestato un 42enne. Il personale della squadra Volanti della questura è intervenuto intorno alle 5,30 di questa mattina poiché l’uomo, residente a Macerata, si era introdotto all’interno della struttura e aveva rubato delle somme di denaro di alcuni pazienti ricoverati.

Gli agenti, immediatamente giunti sul posto insieme ad un agente della vigilanza Cosmopol, hanno individuato il soggetto e, a seguito dei primi immediati accertamenti e sentiti alcuni testimoni, gli uomini della questura hanno deciso di procedere ad una perquisizione sul sospettato. Nonostante i soldi fossero ben nascosti, gli agenti hanno rinvenuto circa 315 euro in contanti, che risultavano appartenere ai pazienti della struttura.
Dalle indagini è emerso che l’uomo aveva preso i soldi in due distinte camere di degenza dove si era introdotto, per poi occultarla addosso.
Le somme recuperate sono state restituite ai legittimi proprietari.

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L’avvocato Luca Sartini

L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza e, come disposto dal pm di turno Vincenzo Carusi, è agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida di domani al tribunale di Macerata. L’uomo è difeso dall’avvocato Luca Sartini.


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