Tute bianche in biblioteca:
i grandi casi di cronaca
risolti grazie alla Scientifica
MACERATA - I carabinieri hanno incontrato gli studenti universitari alla Sala Castiglioni nell'ambito della "Crime Week"
Tute bianche alla Sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti. Nessun crimine da analizzare, ma un incontro con gli studenti universitari iscritti all’Elsa (European Law Students’ Association) di Macerata.
L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione di studenti nell’ambito della Crime Week 2025, evento nel quale i giovani studenti hanno approfondito, con vari esperti del settore, professioni specifiche delle scienze forensi e per l’occasione ad essere invitati sono stati i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Ancona. A fare da relatori all’incontro il maresciallo capo Maurizio Sticchi e il vicebrigadiere Juri Perazzi della Sis di Ancona, veterani nel settore dei rilievi tecnici sulla scena del crimine, degli accertamenti di laboratorio finalizzati all’estrapolazione delle tracce del reato e della ricostruzione ex-post delle dinamiche criminogene, che possono avvalersi della strumentazione tecnologica all’avanguardia di cui sono dotati i laboratori forensi del Comando dei carabinieri di via della Montagnola.
Gli specialisti intervenuti hanno apprezzato l’entusiasmo e l’interesse della platea soprattutto quando hanno passato in rassegna alcuni casi di cronaca nera realmente accaduti, nei quali le indagini scientifiche portate a compimento dalla Sis di Ancona sono risultate determinanti per la risoluzione anche dei più efferati omicidi.