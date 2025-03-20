Tute bianche alla Sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti. Nessun crimine da analizzare, ma un incontro con gli studenti universitari iscritti all’Elsa (European Law Students’ Association) di Macerata.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione di studenti nell’ambito della Crime Week 2025, evento nel quale i giovani studenti hanno approfondito, con vari esperti del settore, professioni specifiche delle scienze forensi e per l’occasione ad essere invitati sono stati i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Ancona. A fare da relatori all’incontro il maresciallo capo Maurizio Sticchi e il vicebrigadiere Juri Perazzi della Sis di Ancona, veterani nel settore dei rilievi tecnici sulla scena del crimine, degli accertamenti di laboratorio finalizzati all’estrapolazione delle tracce del reato e della ricostruzione ex-post delle dinamiche criminogene, che possono avvalersi della strumentazione tecnologica all’avanguardia di cui sono dotati i laboratori forensi del Comando dei carabinieri di via della Montagnola.

Gli specialisti intervenuti hanno apprezzato l’entusiasmo e l’interesse della platea soprattutto quando hanno passato in rassegna alcuni casi di cronaca nera realmente accaduti, nei quali le indagini scientifiche portate a compimento dalla Sis di Ancona sono risultate determinanti per la risoluzione anche dei più efferati omicidi.