Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo organizza un workshop dedicato al “reverse mentoring”, un metodo innovativo per favorire lo scambio di conoscenze tra generazioni e accelerare l’innovazione nelle aziende.

Il reverse mentoring è un approccio innovativo in cui collaboratori più giovani fanno da mentori ai dipendenti più anziani o più esperti, in genere in aree correlate alla tecnologia, alle competenze digitali e alle tendenze contemporanee sul posto di lavoro. Si tratta di un processo che incoraggia la crescita, la prontezza digitale e la resilienza, promuovendo al contempo la competitività all’interno del mercato del lavoro e fornendo uno strumento innovativo di gestione delle risorse umane capace di aumentare l’occupabilità.

Tre gli appuntamenti, tutti gratuiti, che si terranno nella sede Confartigianato di Macerata, (piazzale Rodolfo Tambroni Armaroli, 1), sempre dalle 17 alle 20: questo venerdì il tema sarà “Innovazione e creatività: come il nuovo pensa diversamente”; venerdì 4 aprile si parlerà di “Tecnologia e digitalizzazione: l’incontro tra esperienza e nuove competenze”; venerdì 11 aprile di “Leadership e gestione del cambiamento: il ruolo delle nuove generazioni”. Ogni azienda parteciperà agli incontri con due figure: un senior, con esperienza e visione strategica, e un junior, con nuove competenze e fresche prospettive. Attraverso laboratori pratici e momenti di confronto, i partecipanti scopriranno come integrare esperienza e innovazione per affrontare al meglio le sfide del mercato. Al termine di ogni incontro, sarà offerto un aperitivo ai partecipanti. Per info e iscrizioni: www.confartigianatoimprese.org.