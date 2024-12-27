Al volante con un tasso alcolico di oltre tre volte il limite tenta di corrompere i carabinieri: via la patente e denuncia per guida in stato di ebbrezza per un 25enne che dovrà rispondere anche del tentativo di corruzione. Il giovane è stato fermato a Castelraimondo da una pattuglia del Nucleo radiomobile di Camerino. I militari gli hanno fatto l’etilometro e il giovane è risultato avere un tasso di 1,60 grammi per litro.

Il 25enne era consapevole della riforma del codice che, tra l’altro, aggrava i provvedimenti per chi viene fermato con un tasso di alcol nel sangue superiore al limite. Così per evitare il ritiro della patente ha cercato di corrompere i carabinieri. Il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Denunciata per lo stesso reato anche una donna romena di 40 anni. E’ stata fermata a Cingoli da una pattuglia del Nucleo radiomobile di Macerata.

I carabinieri erano intervenuti per un incidente: un’auto era uscita di strada. Alla guida c’era la 40enne. I carabinieri le hanno fatto l’alcoltest ed è risultata avere un tasso di alcol nel sangue di 1,84 grammi per litro. Oltre alla denuncia le è stata ritirata la patente.