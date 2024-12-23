Trent’anni di attività e una grande festa. E’ quella che nel weekend ha visto protagonista l’agenzia immobiliare S.S. Marche Casa, diretta da Remo Grenga e fondata insieme a suo fratello Enrico.

L’evento, che si è svolto nella sede al numero 12 di via Ercole Rosa, ha visto la partecipazione di numerosi clienti, amici e collaboratori che hanno contribuito al successo della realtà imprenditoriale locale dal 1994 ad oggi.

Durante la cerimonia è intervenuta Rosa Piermattei, sindaca di San Severino, che ha voluto congratularsi personalmente con il team di S.S. Marche Casa: «Il traguardo dei 30 anni rappresenta un risultato straordinario, frutto di impegno, passione e dedizione – ha sottolineato il primo cittadino -. Questa non è solo un’agenzia immobiliare, ma un punto di riferimento per la nostra comunità. A nome dell’intera città, voglio esprimere un sentito ringraziamento per il vostro contributo e augurarvi un futuro ricco di ulteriori successi».

La festa, alla quale hanno preso parte anche il vice presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, il consigliere provinciale Tiziana Gazzellini, l’assessore comunale alle Attività produttive, Paolo Paoloni, e il parroco di San Lorenzo in Doliolo e custode del santuario di San Pacifico, fra Luciano Genga, è stata arricchita da un momento conviviale, durante il quale i partecipanti hanno potuto brindare insieme per celebrare il cammino percorso.

Remo Grenga, fondatore e titolare di S.S. Marche Casa, ha voluto ringraziare tutti i presenti: «Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza la fiducia e l’affetto della nostra clientela e senza il lavoro di squadra che ogni giorno ci consente di raggiungere nuovi obiettivi. Guardiamo al futuro con entusiasmo e con il desiderio di continuare a essere al servizio di questa meravigliosa comunità».

(Articolo promoredazionale)