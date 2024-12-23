S.S. Marche Casa festeggia i trent’anni.
«Non solo un’agenzia immobiliare,
ma un punto di riferimento per la comunità»

SAN SEVERINO - Una festa per il traguardo raggiunto dal titolare Remo Grenga, fondatore insieme a suo fratello Enrico della realtà imprenditoriale con sede in via Ercole Rosa (Promo)

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Alla festa per i 30 anni di S.S. Marche Casa presente anche la sindaca di San Severino, Rosa Piermattei

Trent’anni di attività e una grande festa. E’ quella che nel weekend ha visto protagonista l’agenzia immobiliare S.S. Marche Casa, diretta da Remo Grenga e fondata insieme a suo fratello Enrico.

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L’evento, che si è svolto nella sede al numero 12 di via Ercole Rosa, ha visto la partecipazione di numerosi clienti, amici e collaboratori che hanno contribuito al successo della realtà imprenditoriale locale dal 1994 ad oggi.

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Durante la cerimonia è intervenuta Rosa Piermattei, sindaca di San Severino, che ha voluto congratularsi personalmente con il team di S.S. Marche Casa: «Il traguardo dei 30 anni rappresenta un risultato straordinario, frutto di impegno, passione e dedizione – ha sottolineato il primo cittadino -. Questa non è solo un’agenzia immobiliare, ma un punto di riferimento per la nostra comunità. A nome dell’intera città, voglio esprimere un sentito ringraziamento per il vostro contributo e augurarvi un futuro ricco di ulteriori successi».

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La festa, alla quale hanno preso parte anche il vice presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, il consigliere provinciale Tiziana Gazzellini, l’assessore comunale alle Attività produttive, Paolo Paoloni, e il parroco di San Lorenzo in Doliolo e custode del santuario di San Pacifico, fra Luciano Genga, è stata arricchita da un momento conviviale, durante il quale i partecipanti hanno potuto brindare insieme per celebrare il cammino percorso.

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Remo Grenga, fondatore e titolare di S.S. Marche Casa, ha voluto ringraziare tutti i presenti: «Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza la fiducia e l’affetto della nostra clientela e senza il lavoro di squadra che ogni giorno ci consente di raggiungere nuovi obiettivi. Guardiamo al futuro con entusiasmo e con il desiderio di continuare a essere al servizio di questa meravigliosa comunità».

(Articolo promoredazionale)

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