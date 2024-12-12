«La nuova palestra, moderna ed efficiente, rappresenta non solo un importante passo avanti nella ricostruzione post-sisma, ma anche un simbolo di speranza e resilienza per tutta la comunità». Sono le parole della sindaca di San Severino Rosa Piermattei. Si è svolta stamattina la cerimonia di inaugurazione della nuova palestra dell’Istituto tecnico tecnologico statale Eustachio Divini, a otto anni dal sima e dopo svariati intoppi burocratici.

«Questa palestra dimostra la nostra capacità di rialzarci dopo le difficoltà e di guardare al futuro con determinazione – ha aggiunto la sindaca – Dopo il sisma del 2016, ci siamo posti l’obiettivo di ricostruire non solo gli edifici, ma anche la fiducia e la speranza di chi vive questi nostri territori. Questa palestra non è solo un luogo fisico, ma un vero e proprio spazio di crescita, di allenamento e di condivisione, dove i nostri giovani potranno formarsi come persone e come cittadini. Questo non è un punto di arrivo ma è un nuovo inizio: il nostro prossimo obiettivo sarà, infatti, la consegna dell’intera struttura scolastica del Divini agli studenti per l’anno scolastico 2025/2026».

Stesso impegno è stato ribadito, infatti, dal commissario sisma Guido Castelli. «Le istituzioni che “firmano” e non “fermano” sono quelle che oggi ci consentono di inaugurare la palestra dell’Itts Divini, primo passo verso la consegna di tutto l’istituto per l’anno scolastico 2025-2026 – ha ribadito Castelli – era nostro dovere far sì che accadesse ed è stata una delle massime priorità fin dall’inizio del mio mandato da commissario. Ora proseguiamo con determinazione nel compimento del nostro impegno nei confronti della comunità di San Severino e delle comunità dell’Appennino centrale».

Anche il presidente della Provincia, ente proprietario dell’immobile, Sandro Parcaroli ha espresso grande soddisfazione per l’opera inaugurata. «Questa palestra è il simbolo di un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra e all’efficace collaborazione tra enti pubblici che si impegnano in sinergia per lo sviluppo del nostro splendido territorio – ha detto Parcaroli – ci sono state delle difficoltà in questi anni, ma la collaborazione tra la Provincia, l’Ufficio Ricostruzione e il Comune ha permesso di arrivare oggi a questo importante obiettivo che sarà a servizio dell’intera comunità scolastica. In linea con le sempre più attuali esigenze di sicurezza strutturale e sostenibilità, per la ricostruzione della palestra sono state utilizzate le tecnologie più innovative e la struttura si integra perfettamente con l’adiacente palazzina tecnologica adibita a laboratori, recentemente realizzata dalla Provincia».

Per il presidente della Regione Francesco Acquaroli, «con questa inaugurazione si è aggiunto un altro importante tassello al grande mosaico della ricostruzione. Sono sempre più numerosi i cantieri e le inaugurazioni e il fatto che l’Usr della nostra Regione riesca quest’anno a liquidare un miliardo e mezzo di euro per la ricostruzione privata rappresenta un segno tangibile di qualcosa che è sotto gli occhi di tutti».

La cerimonia, aperta al pubblico, ha rappresentato un momento di festa per tutta la comunità. Hanno presenziato anche il dirigente scolastico Sandro Luciani, il prefetto di Macerata Isabella Fusiello, l’ex presidente della Provincia Antonio Pettinari, il vicepresidente della Regione Filippo Saltamartini, i consiglieri regionali Anna Menghi e Pierpaolo Borroni, la consigliera provinciale Tiziana Gazzellini, il presidente dell’Unione Montana Potenza Esino Musone e sindaco di Matelica Denis Cingolani, i sindaci di Tolentino, Mauro Sclavi, di Fiuminata, Vincenzo Felicioli, di Gagliole, Sandro Botticelli, l’assessore all’istruzione di Camerino, Silvia Piscini, il presidente del consiglio comunale di San Severino Sandro Granata, il vicesindaco e assessore alla cultura, Vanna Bianconi, gli assessori Michela Pezzanesi, Jacopo Orlandani e Paolo Paoloni, il consigliere Tarcisio Antognozzi, il comandante della compagnia carabinieri di Tolentino Giulia Maggi, il comandante della locale stazione dei carabinieri, Massimiliano Lucarelli, il comandante della Polizia locale Adriano Bizzarri, il ministro provinciale dei Frati minori delle Marche padre Ferdinando Campana, il custode del santuario di San Pacifico e parroco di San Lorenzo in Doliolo padre Luciana Genga. Presenti anche i tecnici della struttura commissariale con il dirigente tecnico e responsabile unico del procedimento per la nuova palestra Andrea Crocioni, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Alberto Paradisi, e i tecnici della Provincia, proprietaria dell’immobile, con il direttore dei lavori per la parte strutturale Sara Capodaglio, il direttore dei lavori per la parte impiantistica Pierino Rubino, oltre alle imprese esecutrici, la Cari Costruzioni Srl di Roma, rappresentata dall’imprenditrice Camilla Rubei, e il consorzio bolognese Integra. Con loro anche il capo referente del cantiere, Sandro Balletti.