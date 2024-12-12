di Alessandra Pierini



Chiude definitivamente la Boutique Residenza 725 di Macerata. E’ culminato nel peggiore dei modi il percorso di evoluzione e sviluppo promesso dal brand coreano Nhn Commerce che a luglio del 2023 ha acquisito la quota di maggioranza dell’insegna luxury di Jesi nata nel 1934, ben 90 anni fa, sottoscrivendo un aumento di capitale di 10 milioni di euro di Ikonic Srl.

Poi ad aprile di quest’anno il rebranding e la decisione di cambiare veste ai negozi con vetrofanie e restyling. Metropolitano e di tendenza il party esclusivo organizzato allora per il lancio del nuovo marchio. Una mossa che faceva pensare a un investimento per il futuro e a una certa fiducia nel negozio di Macerata, in fondo a corso della Repubblica, in una zona strategica di cui la boutique è assoluta protagonista, occupando praticamente quasi un isolato. Nulla finora aveva lasciato pensare, dall’esterno, a un cambio di strategia. Le vetrine sono ancora oggi curatissime e in linea con lo stile aziendale che non aveva subito particolari sconvolgimenti.

Invece è stato proprio lo staff, formato da cinque giovani, ad informare all’improvviso i suoi clienti della chiusura definitiva «per motivi aziendali. Si tratta di una decisione difficile che coinvolgerà anche la chiusura della Boutique di Ancona. Se avete piacere, i nostri colleghi di San Benedetto e Pescara saranno lieti di seguirvi nei vostri prossimi acquisti. Vi ringraziamo per la fiducia e la costanza accordataci in questi lunghi anni, ricchi di soddisfazioni e di esperienze. Vi invitiamo a farci visita in boutique entro il 28 dicembre per salutarci di persona e scambiarci gli auguri di Natale».

Per Macerata un vuoto importante in una zona frequentata ma soprattutto la perdita di una attività prestigiosa che contribuiva a dare lustro al capoluogo.

(Foto di Fabio Falcioni)

***

Per quanto riguarda la gestione della Ikonic srl, dal luglio del 2023 Maurizio Coltorti non è più amministratore delegato di Ikonic e non si occupa della gestione avendo venduto la quota di maggioranza.