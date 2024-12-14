di Alessandra Pierini

Quella di chiudere gli store Residenza 725 di Macerata e Ancona (leggi l’articolo) è stata una scelta di strategia aziendale per Ikonic srl. E’ quanto trapela dalla direzione dell’azienda che fa parte del gruppo coreano Nhn Commerce.

A determinare le chiusure in regione, dove dal 31 dicembre resterà aperta solo la boutique di San Benedetto (oltre a quella di Pescara), è la trasformazione del settore luxury. Per quanto riguarda la gestione della Ikonic srl, dal luglio del 2023 Maurizio Coltorti non è più amministratore delegato di Ikonic e non si occupa più della gestione avendo venduto la maggioranza.

Sulla chiusura, la questione principale è che non tutte le realtà di provincia riescono più ad avere un buon posizionamento e in un momento di scarsa domanda, alcuni brand chiudono le disponibilità in periferia, specie in location meno legate a questo settore. Macerata non è, in questo settore, paragonabile a Capri o Porto Cervo ad esempio.



La direzione, anche con la scelta di investire nel rebranding ha fatto il possibile per valorizzare anche gli store locali ma in questo momento, il settore dell’abbigliamento di lusso non considera Macerata una città attrattiva. La scelta che ha dovuto affrontare Ikonic è quindi stata tra abbassare il livello del negozio riposizionandolo rispetto a quanto ha rappresentato negli ultimi 25 anni o offrire a una boutique storica, il cui nome è rimasto legato alla famiglia Coltorti che ha fondato il marchio nel 1934, l’opportunità di chiudere nel periodo di massimo splendore. E’ così che le vetrine di Residenza 725, in questi giorni scintillano e non ci sarà una svendita per la chiusura del locale.

I tempi cambiano e così anche le abitudini di acquisto e la capacità di spesa: in particolare sulle aziende luxury cresce ogni giorno la pressione e si devono fare i conti con le trasformazioni del mercato. Non è la vendita online il problema principale: dopo la pandemia la crescita esponenziale si è fermata e ha portato ad una stabilizzazione del digitale. In questo contesto la Ikonic srl punta ad una evoluzione del business.

Per quanto riguarda i clienti che hanno dato fiducia alle attività di Macerata e Ancona, l’azienda rassicura che non saranno lasciati soli. E in questo cruciale sarà il ruolo dei due team professionali e appassionati che hanno portato avanti i due store e ora avranno un nuovo ruolo in azienda.

Certo è che le amministrazioni comunali di Macerata e Ancona dovranno risolvere la questione di restituire sostanza a un contenitore che, proprio per la presenza della boutique Coltorti prima e Residenza 725 poi, non solo non deve restare vuoto ma deve anche mantenere una identità.