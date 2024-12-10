“Tutti i sogni ancora in volo”,
Massimo Ranieri torna a Sferisterio Live

MACERATA - Ecco il terzo big della rassegna, dopo i già annunciati Gianna Nannini e Diodato. Si esibirà in arena il 23 agosto alle 21 in uno spettacolo tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti

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Massimo Ranieri torna a Macerata

Sarà Massimo Ranieri, dopo Gianni Nannini e Diodato, la terza star di Sferisterio Live 2025, la rassegna di musica dal vivo organizzata dal Comune di Macerata in collaborazione con l’associazione Sferisterio.

L’artista napoletano sarà in arena il 23 agosto, alle 21, con “Tutti i sogni ancora in volo” il nuovo show live ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri. Torna a Macerata dopo l’esibizione da standing ovation dell’8 settembre 2023 (leggi l’articolo).

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Massimo Ranieri sul palco dello Sferisterio

Dopo il successo del varietà serale “Tutti i sogni ancora in volo”, andato in onda a fine maggio in due prime serate su Raiuno, e dopo la fiction Mediaset “La voce che hai dentro”, torna Massimo Ranieri con un’altra straordinaria avventura live, tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.

Tra le tante canzoni ci sarà anche il brano vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2022, “Lettera di là dal mare”. Con un nuovo allestimento scenografico, ascolteremo dal vivo anche bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo nuovo album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, uscito lo scorso anno e che porta la firma della produzione musicale dell’artista internazionale Gino Vannelli. Anche questa volta ci sarà un Massimo al 100% che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso.

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Il pubblico allo Sferisterio in occasione dell’ultimo spettacolo di Massimo Ranieri a Macerata

Lo spettacolo, con l’organizzazione generale del noto producer Marco De Antoniis e per il concerto maceratese della Best Eventi (info 085 9047726, www.besteventi.it), si vestirà di una nuova veste scenografica e una big band di musicisti inedita dove possiamo trovare al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Trolli, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce Valentina Pinto, sax Max Filosi, voce e sax Cristiana Polegri.

Biglietti in vendita da oggi sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita) e biglietteria dello Sferisterio. I prezzi dei biglietti (diritti di prevendita inclusi) sono: Platino: 100 euro, Oro: 85, Verde: 70, Blu: 65, Rosso: 57,50, Giallo: 52 e balconata in piedi: 40.

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