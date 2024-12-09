Palazzina a fuoco a Corridonia, sette le persone che sono state costrette a trascorrere la notte fuori casa a causa dei danni del rogo, il sindaco Giuliana Giampaoli: «Questa mattina i vigili del fuoco hanno concluso l’intervento di spegnimento. Ci sono stati i controlli dei tecnici per verificare la struttura e sulla base di questo faremo una nuova ordinanza, probabilmente domani».

Sono quattro gli appartamenti di cui si compone la palazzina in viale Trieste 55 dove ieri sera intorno alle 18 è divampato l’incendio a partire da un appartamento al piano terra dove vivono due fratelli. Sulle cause dell’incendio, su cui indagano i carabinieri della Compagnia di Macerata (intervenuti ieri sul posto con i militari delle stazioni di Monte San Giusto e di Corridonia), si parla di un fatto accidentale.

Da chiarire cosa, se un mozzicone di sigaretta, se un cortocircuito. Determinante per questo aspetto sarà la relazione dei vigili del fuoco. Sul posto ieri sera è intervenuta anche la polizia locale che ha trovato uno dei due fratelli che vivono al piano terra in forte stato di agitazione. L’uomo è stato poi portato in ospedale.

Due delle quattro famiglie evacuate hanno trovato una sistemazione con l’aiuto del Comune, le altre due da amici o parenti. «Vediamo se il Comune può aiutare queste famiglie a trovare una soluzione più stabile, poi ci sono da capire i tempi per poter rientrare nella palazzina» dice ancora il sindaco.