di Luca Patrassi

Il Consiglio comunale aperto sulla sanità si svolgerà il prossimo 4 ottobre nell’aula sinodale della Diocesi di via Cincinelli previo (o a posteriori) pagamento di seicento euro per l’affitto. Annunciata la presenza del governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli, dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, dei dirigenti regionali e dei vertici della Ast Macerata iniziando dal direttore generale Marco Ricci. Saranno almeno trecento i partecipanti all’appuntamento. Non si tratta dei “giovani e forti” di risorgimentale e poetica memoria (“Eran trecento giovani e forti” quelli de “La spigolatrice di Sapri” di Luigi Mercantini) ma del pubblico ipotetico che il Comune si attende.

Il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani aveva dato mandato al segretario generale Francesco Massi di cercare una sede idonea per l’assise sulla Sanità che tenesse presente una lunga serie di requisiti: «La capienza di almeno 300 posti, l’accessibilità anche da parte di portatori di handicap, la disponibilità di impianti microfonici e di amplificazione atti a permettere la registrazione audio e video della seduta e la sua diffusione radiofonica, televisiva e in streaming, spazi di sicurezza per Consiglieri, invitati, operatori e pubblico, la raggiungibilità, anche con i mezzi del trasporto pubblico, e la disponibilità di un numero adeguato di parcheggi, l’economicità in rapporto alle caratteristiche del luogo e dei servizi a disposizione».

Cerca che ti ricerca, si immagina che saranno state considerate anche altre possibilità (dalle aule di Unimc al teatro Lauro Rossi), «l’ufficio ha individuato quale sede idonea allo svolgimento del Consiglio comunale aperto l’Aula Sinodale della Domus San Giuliano, sita in Via Cincinelli 4, che si è dimostrata in possesso di tutti i requisiti sopra elencati». Spesa: seicento euro Iva compresa. Non sono previsti videomapping, al massimo qualche gioco di parole. In particolare il 4 ottobre saranno passati circa tre mesi da una conferenza stampa dell’assessore Saltamartini che annunciò, in ospedale a Macerata, “per i prossimi giorni” l’aggiudicazione del bando per la progettazione del nuovo ospedale. Magari, chissà che il videomapping non sia per il nuovo ospedale.