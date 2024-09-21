Consiglio comunale aperto sulla sanità,
affittata la Domus San Giuliano
E la Diocesi si fa pagare 600 euro

MACERATA - Il presidente dell'assise cittadina aveva dato mandato al segretario generale di cercare una sede idonea. Si è deciso di puntare sull’Aula Sinodale. Ci saranno Acquaroli e Saltamartini, il 4 ottobre saranno passati circa tre mesi da una conferenza stampa dell’assessore regionale che annunciò “per i prossimi giorni” l’aggiudicazione del bando per la progettazione del nuovo ospedale

- caricamento letture
domus-san-giuliano-e1666603044947-325x204

La Domus San Giuliano

di Luca Patrassi

Il Consiglio comunale aperto sulla sanità si svolgerà il prossimo 4 ottobre nell’aula sinodale della Diocesi di via Cincinelli previo (o a posteriori) pagamento di seicento euro per l’affitto. Annunciata la presenza del governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli, dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, dei dirigenti regionali e dei vertici della Ast Macerata iniziando dal direttore generale Marco Ricci. Saranno almeno trecento i partecipanti all’appuntamento. Non si tratta dei “giovani e forti” di risorgimentale e poetica memoria (“Eran trecento giovani e forti” quelli de “La spigolatrice di Sapri” di Luigi Mercantini) ma del pubblico ipotetico che il Comune si attende.

Il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani aveva dato mandato al segretario generale Francesco Massi di cercare una sede idonea per l’assise sulla Sanità che tenesse presente una lunga serie di requisiti: «La capienza di almeno 300 posti, l’accessibilità anche da parte di portatori di handicap, la disponibilità di impianti microfonici e di amplificazione atti a permettere la registrazione audio e video della seduta e la sua diffusione radiofonica, televisiva e in streaming, spazi di sicurezza per Consiglieri, invitati, operatori e pubblico, la raggiungibilità, anche con i mezzi del trasporto pubblico, e la disponibilità di un numero adeguato di parcheggi, l’economicità in rapporto alle caratteristiche del luogo e dei servizi a disposizione».

Cerca che ti ricerca, si immagina che saranno state considerate anche altre possibilità (dalle aule di Unimc al teatro Lauro Rossi), «l’ufficio ha individuato quale sede idonea allo svolgimento del Consiglio comunale aperto l’Aula Sinodale della Domus San Giuliano, sita in Via Cincinelli 4, che si è dimostrata in possesso di tutti i requisiti sopra elencati». Spesa: seicento euro Iva compresa. Non sono previsti videomapping, al massimo qualche gioco di parole. In particolare il 4 ottobre saranno passati circa tre mesi da una conferenza stampa dell’assessore Saltamartini che annunciò, in ospedale a Macerata, “per i prossimi giorni” l’aggiudicazione del bando per la progettazione del nuovo ospedale. Magari, chissà che il videomapping non sia per il nuovo ospedale.

Articoli correlati

ast-sanita-azienda-sanitaria-archivio-sede-1-55x55

Ast, altri due medici escono di scena. Mandato in pensione Pietro Pinciaroli, si dimette Rosario Capozzolo

ast-allergologia-1-55x55

Angioedema ereditario: a Civitanova focus sulla malattia rara

ast-sanita

Malattie cardiovascolari, screening gratuiti a Civitanova e Camerino

Sindacati-Cgil-Cisl-Uil

La sanità privata scende in piazza, lunedì il corteo ad Ancona «Gli impegni non sono stati mantenuti»

Centro-Trapianti-Regionale-delle-Marche-

«Trapianto di rene da donatore vivente: conoscere l’opportunità»

pier-daniel-ruggiero-e1726579101872-55x55

Distretto sanitario di Civitanova, il nuovo direttore Pier Daniel Ruggeri «Ridurre al minimo disagi e inefficienze»

patologia-clinica1-55x55

Luisita Marinelli dirige Patologia clinica: «Cinque milioni di prestazioni l’anno. Automazione, organizzazione e lavoro di squadra»

andrea-michelini

Fila infinita per il cambio di medico, il sindaco: «La collaborazione c’è stata». Ubaldi: «La colpa è sempre di altri»

Ospedale_AST_Macerata_FF-4-55x55

«Ad Ortopedia coccolato e trattato come un padre»

conferenza-biobanca-ospedale-civitanova-ricci-FDM-1-55x55

In fila all’alba per la scelta del medico, Ricci: «Fatto il possibile, mi scuso per i disagi. C’è chi si è presentato con venti deleghe»

marco-ricci-3-55x55

Tumori testa-collo, screening gratuiti a Macerata e Civitanova

francesco-puglia-e1726215800770-55x55

Il medico di base va in pensione, in centinaia all’alba fanno la fila al poliambulatorio

ast-sanita

Pediatra si licenzia dopo un mese. L’Ast continua a cercare medici di base: «Numerose le carenze sul territorio»

borroni

«Sanità, Carancini mistifica la realtà. Le istanze dei territori sono la nostra stella polare»

Saltamartini_AST_Diabetologia_FF-10-55x55

«Noi abbiamo creato le conferenze dei sindaci, Carancini voleva fare l’ospedale senza avere potere in materia»

giannubilo-squadra

Urologia, la forza dell’equipe di Giannubilo. «Tecnologie innovative e mini invasive. Cinquemila prestazioni l’anno»

ast-sanita-azienda-sanitaria-archivio-sede-1-55x55

Veterinaria licenziata, il sindacato: «Ha chiesto le ferie prima della pensione, c’è stata una lunga serie di vessazioni»

sanita_Marche-Flavia_Carle

Cup in manutenzione, servizio sospeso da sabato pomeriggio a lunedì mattina

reparto-ostetricia-ginecologia-civitanova

«Il nostro grazie al reparto di Ginecologia di Civitanova: con loro un cammino meraviglioso»

ast-sanita-azienda-sanitaria-archivio-sede-2-55x55

Personale, pugno duro dell’Ast: licenziata senza preavviso una veterinaria e radiologo sospeso per 4 mesi

Ripa_Consiglio-Comunale_FF-1-55x55

«Guardia medica, un solo dottore non basta. Inammissibile il comportamento di Parcaroli»

ScreeningSuperioriFermoForum26-scaled-55x55

Epatite C, ecco lo screening gratuito: «Prevenire è l’arma migliore»

costarelli-2-55x55

Radiologia, 22mila Tac in un anno «Quasi il doppio della media nazionale. In corso il restyling del parco tecnologico»

roberta-rosini-pensione

In pensione la coordinatrice di Psichiatria Festa grande oggi per Roberta Rosini «Ho lavorato sempre con orgoglio e passione»

catalini

Giambattista Catalini, 20 anni in Chirurgia: oggi appende il camice al chiodo

medici-infermieri-ospedali-ospedale

Dall’ospedale alle strutture territoriali, per l’Ast Macerata ci pensa l’infermiere 2.0

conferenza-biobanca-ospedale-civitanova-ricci-FDM-1-55x55

Ast Macerata, assunzioni in serie. Ricci: «Firmati 137 contratti nel 2023» Saltamartini: «Paghiamo scelte di Prodi»

DSC_1362_Ospedale_Torrette-650x433-55x55

«Referto in ritardo per la colonscopia, il caso non è stato giudicato urgente»

ripa

I costi extra per la Pet, Ripa attacca: «Macchinari moderni, struttura centenaria. Sul nuovo ospedale solo roboanti promesse»

Ospedale_AST_Macerata_FF-4-55x55

Ast, bando per la mobilità nel mirino: «Pubblicato durante le ferie e senza i necessari chiarimenti»

viabilita_Ospedale_Torrette-DSC_0348-325x217-1-55x55

«Ho pagato 268 euro per una colonscopia, dopo 40 giorni non ho i risultati ma la mia malattia non va in ferie»

Foto-di-gruppo-dello-staff-Pelagalli-allingresso-delle-sale-parto

Il motto di Mark Twain, avanguardia sempre e l’idea del robot chirurgico. I segreti del dipartimento Materno Infantile

zanzara-zanzare

Trovata positività al virus Usutu, scatta l’allerta sulle zanzare

Ospedale_AST_Macerata_FF-39-55x55

Aumento dei costi per la Pet in ospedale, l’Ast: «Fattori non valutabili dall’inizio Problemi emersi con le demolizioni»

Ospedale_AST_Macerata_FF-36-55x55

Partono i lavori, subito una variante. La dirigente Ast: «Problemi imprevisti» Stanziati 150mila euro in più per la Pet

casa-riposo-tolentino-porcelli

Casa di riposo Porcelli, rabbia di Rsu e Uil: «Sempre più segnalazioni di disservizi, con la direzione è un dialogo tra sordi»

ospedale_camerino

«Curato con tempestività e cordialità, mi sono sempre sentito seguito»

Ripa_EncomiCovid_FF-8-55x55

«Scienze infermieristiche rischia lo sfratto ma il sindaco Parcaroli e l’Ast tacciono»

Marco-Buccetti-Maurizio-Paoletti

Ospedale, summit con l’assessore: «Ok la Tac ma c’è tanto da fare»

Benedetti-Giovanni-oncologia

Benedetti guida l’Oncologia di Civitanova: «In aumento pazienti e guarigioni. Cure personalizzate ma sempre più costose»


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X