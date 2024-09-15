La Farmacia Cruciani, realtà già presente in provincia da più di 50 anni nella storica farmacia di famiglia a Porto Recanati, ha inaugurato la nuova sede a Macerata in via Spalato 83/A, dopo aver rilevato l’attività già da qualche mese. Al taglio del nastro tanti i membri della comunità presenti insieme al sindaco Sandro Parcaroli, la vicesindaca Francesca D’Alessandro e l’assessore Andrea Marchiori.

«Siamo felici di festeggiare con i tanti clienti affezionati e con la città – ha affermato Guido Cruciani, uno dei tre titolari insieme al fratello Fabrizio e alla sorella Diletta-. Farmacisti da generazioni portiamo avanti la professione di famiglia con passione e competenza, affiancati da validi collaboratori vogliamo dare un servizio a 360 gradi per migliorare salute e benessere dei nostri clienti. Crediamo nel valore di un consiglio personalizzato e attento e siamo qui per ascoltare e rispondere a tutte le vostre richieste».

«Siamo già presenti in questa sede da qualche mese ma per garantire il servizio al quartiere e alla città abbiamo scelto di non chiudere la farmacia per ristrutturarla – ha continuato Cruciani -. Abbiamo apportato solo alcune modifiche e migliorie per rendere la farmacia più moderna, accogliente e fruibile. Settembre è il mese di ripartenza dopo la pausa estiva, perciò abbiamo scelto questa data per l’inaugurazione».

«Offriamo una vasta gamma di servizi oltre alla vendita di farmaci, infatti i nostri clienti potranno beneficiare della possibilità di effettuare prenotazioni Cup, di servizi di telemedicina (elettocardiogramma, holter cardiaco e pressorio), abbiamo ampliato il reparto di dermocosmesi puntando su brand di qualità e innovativi e qui troverete anche prodotti e accessori per l’igiene e l’infanzia, integratori, farmaci omeopatici e veterinari. Inoltre dal 1 ottobre saremo anche punto Amplifon, con cui già collaboriamo nell’altra sede. Le idee non ci mancano, ci sentiamo già a casa».

Nell’ottica di migliorare il servizio alla comunità, la Farmacia Cruciani Macerata seguirà il seguente orario di apertura proponendo l’orario continuato dal lunedì al venerdì 8,30 – 20 e il sabato 8,30 – 13 e 15,30 – 20.

Per maggiori informazioni si può contattare il numero 073330933 o scrivere un’email all’indirizzo farmaciacrucianimc@gmail.com. Seguite le novità sulla pagina Facebook e sul profilo

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(Articolo promoredazionale)