Taglio del nastro
per la Farmacia Cruciani
«Crediamo nel valore di un consiglio»
PROMO - Professionisti del settore da generazioni, già presenti da più di 50 anni a Porto Recanati, i fratelli Guido e Fabrizio e la sorella Diletta hanno rilevato la farmacia di via Spalato: «Per assicurare la continuità del servizio abbiamo deciso di non chiudere per i lavori di ristrutturazione»
La Farmacia Cruciani, realtà già presente in provincia da più di 50 anni nella storica farmacia di famiglia a Porto Recanati, ha inaugurato la nuova sede a Macerata in via Spalato 83/A, dopo aver rilevato l’attività già da qualche mese. Al taglio del nastro tanti i membri della comunità presenti insieme al sindaco Sandro Parcaroli, la vicesindaca Francesca D’Alessandro e l’assessore Andrea Marchiori.
«Siamo felici di festeggiare con i tanti clienti affezionati e con la città – ha affermato Guido Cruciani, uno dei tre titolari insieme al fratello Fabrizio e alla sorella Diletta-. Farmacisti da generazioni portiamo avanti la professione di famiglia con passione e competenza, affiancati da validi collaboratori vogliamo dare un servizio a 360 gradi per migliorare salute e benessere dei nostri clienti. Crediamo nel valore di un consiglio personalizzato e attento e siamo qui per ascoltare e rispondere a tutte le vostre richieste».
«Siamo già presenti in questa sede da qualche mese ma per garantire il servizio al quartiere e alla città abbiamo scelto di non chiudere la farmacia per ristrutturarla – ha continuato Cruciani -. Abbiamo apportato solo alcune modifiche e migliorie per rendere la farmacia più moderna, accogliente e fruibile. Settembre è il mese di ripartenza dopo la pausa estiva, perciò abbiamo scelto questa data per l’inaugurazione».
«Offriamo una vasta gamma di servizi oltre alla vendita di farmaci, infatti i nostri clienti potranno beneficiare della possibilità di effettuare prenotazioni Cup, di servizi di telemedicina (elettocardiogramma, holter cardiaco e pressorio), abbiamo ampliato il reparto di dermocosmesi puntando su brand di qualità e innovativi e qui troverete anche prodotti e accessori per l’igiene e l’infanzia, integratori, farmaci omeopatici e veterinari. Inoltre dal 1 ottobre saremo anche punto Amplifon, con cui già collaboriamo nell’altra sede. Le idee non ci mancano, ci sentiamo già a casa».
Nell’ottica di migliorare il servizio alla comunità, la Farmacia Cruciani Macerata seguirà il seguente orario di apertura proponendo l’orario continuato dal lunedì al venerdì 8,30 – 20 e il sabato 8,30 – 13 e 15,30 – 20.
Per maggiori informazioni si può contattare il numero 073330933 o scrivere un’email all’indirizzo farmaciacrucianimc@gmail.com. Seguite le novità sulla pagina Facebook e sul profilo
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(Articolo promoredazionale)
Una farmacia accogliente che prende l’eredita da una persona squisita, super come il Dott. Matteucci Osvaldo con uno staff preparato, simpatico, gentile, che sa ascoltare le esigenze del cliente, tutti bravi una menzione particolare alla Dott.ssa Silvia di una preparazione, di una gentilezza e di una cortesia fuori del comune.