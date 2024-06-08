Progetti esecutivi per sistemare due cimiteri di Tolentino. Si tratta di interventi che si aggirano sul mezzo milione di euro. Riguardano il cimitero di Sant’Angelo e il cimitero di Regnano. Per quello di Sant’Angelo le opere costeranno 367mila euro e sono finanziate con ordinanza del commissario alla ricostruzione. Dopo gli appositi sopralluoghi effettuati successivamente agli eventi sismici è stato riscontrato un pericolo di crollo sul cimitero a causa di lesioni gravi sui muri di cinta, in parte già crollati e nel frattempo è stata attivata la procedura per l’esecuzione di un intervento di somma urgenza che hanno ripristinato l’agibilità temporanea delle porzioni danneggiate. Per il cimitero di Regnano il costo è di 180mila euro. Dopo i terremoti del 2016 è stati riscontrato un pericolo di crollo a causa di lesioni gravi sui muri di cinta, ed in particolare sull’arco di accesso. Anche queste opere sono finanziate con ordinanza del commissario straordinario per la Ricostruzione.