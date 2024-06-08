Violante Tamburrini compie 100 anni. Conosciuta come Fiorina, classe 1924, nata a Corridonia ha vissuto con coraggio e caparbietà le difficoltà del dopoguerra dedicando la sua vita interamente alla famiglia.

Violante ha spento le sue 100 candeline contornata dall’affetto della sorella Maria, dei figli Giancarlo, Teresa e Fiorella, dai nipoti e bisnipoti, dagli ospiti della Casa di Riposo di Corridonia e da tanti amici e parenti che si sono ritrovati per festeggiarla.

La sindaca Giuliana Giampaoli, a nome di tutta l’amministrazione comunale e della Città di Corridonia, ieri mattina ha consegnato alla festeggiata una pergamena ricordo a sigillo dei suoi 100 anni con la dedica “Se ami la vita, la vita ricambia il tuo amore”. (Arthur Rubinstein)

Un caloroso abbraccio a Violante da tutta la Città di Corridonia, con l’auspicio di raggiungere ulteriori traguardi.