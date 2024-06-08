Coraggio e caparbietà,
un secolo di vita
per Violante Tamburrini

CORRIDONIA - Ha vissuto il dopoguerra dedicandosi completamente alla sua famiglia. Ieri la festa coi familiari e con la sindaca Giuliana Giampaoli

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Violante Tamburrini coi familiari e la sindaca Giuliana Giampaoli

Violante Tamburrini compie 100 anni. Conosciuta come Fiorina, classe 1924, nata a Corridonia ha vissuto con coraggio e caparbietà le difficoltà del dopoguerra dedicando la sua vita interamente alla famiglia. 
Violante ha spento le sue 100 candeline contornata dall’affetto della sorella Maria, dei figli Giancarlo, Teresa e Fiorella, dai nipoti e bisnipoti, dagli ospiti della Casa di Riposo di Corridonia e da tanti amici e parenti che si sono ritrovati per festeggiarla.
violante_tamburrini-1-650x488La sindaca Giuliana Giampaoli, a nome di tutta l’amministrazione comunale e della Città di Corridonia, ieri mattina ha consegnato alla festeggiata una pergamena ricordo a sigillo dei suoi 100 anni con la dedica “Se ami la vita, la vita ricambia il tuo amore”. (Arthur Rubinstein)
Un caloroso abbraccio a Violante da tutta la Città di Corridonia, con l’auspicio di raggiungere ulteriori traguardi.


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