Smart Business Consulting Srl è una società di mediazione creditizia con sede operativa a Corridonia, iscritta all’Organismo di vigilanza e si occupa di supportare e agevolare imprese e professionisti, nelle richieste di finanziamenti bancari.

«Offriamo gratuitamente e senza impegno – spiega l’azienda – una preliminare verifica del merito creditizio, al fine di valutare insieme alla clientela, lo stato economico dell’impresa e la potenziale sostenibilità di finanziamenti, anche grazie alla profonda conoscenza dell’iter istruttorio degli enti finanziari. In un mondo del credito in continua e veloce evoluzione, dove vengono richiesti parametri sempre più selettivi e articolati, non è più sufficiente presentare un fascicolo documentale, ma occorre anche strutturalo e illustralo alla banca. Instradare richieste di finanziamento “a tentativi”, oltre a non essere funzionale, spesso, risulta anche controproducente per l’impresa».

In un contesto di innovazione, in cui il rapporto con gli Istituti di credito si sta sempre più dematerializzando, Smart Business Consulting mette in contatto cliente e banca in modo efficace, colmando la spersonalizzazione a volte indotta dalla standardizzazione automatizzata dei processi. Inoltre, può essere determinante contestualizzare i dati di bilancio alle singole realtà imprenditoriali e differenti dinamiche operative.

L’iscrizione all’Elenco dei mediatori creditizi (condizione necessaria per lo svolgimento di una professione riservata solo a chi possiede determinati requisiti di legge), garantisce al cliente di colloquiare con un soggetto autorizzato dalla Normativa di settore e qualificato in materia, condizioni che agevolano il rapporto con la Banca.

Per info e appuntamenti, rivolgersi alla sede di Corridonia ai seguenti recapiti:

0733.1840858

info@smartbc.it

www.smartbc.it

(Messaggio pubblicitario – Prendere visione dei fogli informativi disponibili nella sezione trasparenza del sito internet e presso gli uffici).