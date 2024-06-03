Richiedere finanziamenti nel modo giusto,
Smart Business Consulting
supporta le aziende

PROMO - La società di mediazione creditizia con sede operativa a Corridonia, è iscritta all'Organismo di vigilanza e si occupa agevolare imprese e professionisti nei rapporti con le banche

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Gli uffici di Smart Business Consulting

Smart Business Consulting Srl è una società di mediazione creditizia con sede operativa a Corridonia, iscritta all’Organismo di vigilanza e si occupa di supportare e agevolare imprese e professionisti, nelle richieste di finanziamenti bancari.

«Offriamo gratuitamente e senza impegno – spiega l’azienda – una preliminare verifica del merito creditizio, al fine di valutare insieme alla clientela, lo stato economico dell’impresa e la potenziale sostenibilità di finanziamenti, anche grazie alla profonda conoscenza dell’iter istruttorio degli enti finanziari. In un mondo del credito in continua e veloce evoluzione, dove vengono richiesti parametri sempre più selettivi e articolati, non è più sufficiente presentare un fascicolo documentale, ma occorre anche strutturalo e illustralo alla banca. Instradare richieste di finanziamento “a tentativi”, oltre a non essere funzionale, spesso, risulta anche controproducente per l’impresa».

smart_business_consulting_1-300x400In un contesto di innovazione, in cui il rapporto con gli Istituti di credito si sta sempre più dematerializzando, Smart Business Consulting mette in contatto cliente e banca in modo efficace, colmando la spersonalizzazione a volte indotta dalla standardizzazione automatizzata dei processi. Inoltre, può essere determinante contestualizzare i dati di bilancio alle singole realtà imprenditoriali e differenti dinamiche operative.

L’iscrizione all’Elenco dei mediatori creditizi (condizione necessaria per lo svolgimento di una professione riservata solo a chi possiede determinati requisiti di legge), garantisce al cliente di colloquiare con un soggetto autorizzato dalla Normativa di settore e qualificato in materia, condizioni che agevolano il rapporto con la Banca.

Per info e appuntamenti, rivolgersi alla sede di Corridonia ai seguenti recapiti:

 0733.1840858
info@smartbc.it
www.smartbc.it

(Messaggio pubblicitario – Prendere visione dei fogli informativi disponibili nella sezione trasparenza del sito internet e presso gli uffici).

 


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