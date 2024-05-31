di Andrea Cesca

Colbuccaro ha il suo campione d’Italia. Alessandro Bellesi, 18 anni da compiere il prossimo dicembre, ha vinto la medaglia d’oro nel trofeo Italia di Kickboxing categoria juniores oltre i 100 kg. Al PalaInvent di Jesolo Lido il giovane kickboxer di Corridonia è salito sul gradino più alto del podio nel corso dei campionati italiani assoluti.

«Siamo orgogliosi di lui per il percorso che ha fatto e per quello che ha dimostrato», dicono la mamma Iva e il papà Moreno. Alessandro, studente all’Ipsia “Filippo Corridoni” di Corridonia, pratica questa disciplina da poco tempo, ed ha fatto enormi sacrifici per mettersi in gioco.

La passione per lo sport da combattimento che abbina colpi di arti marziali a quelli della boxe nasce quasi per caso. Mirko Montecchia, insegnante all’Ipsia e allenatore di kickboxing, meno di due anni fa lo invita ad andare in palestra, vede in lui delle potenzialità: Alessandro, 1 metro e 95 di altezza, rimane colpito. Ne parla a casa, si convince che può fare per lui, ed inizia.

«All’inizio pesavo 136 chilogrammi, non è stato facile, ho dovuto fare grandissimi sacrifici per perdere peso» racconta Alessandro. I genitori gestiscono un bar, spesso il ragazzo va in motorino a Petriolo per allenarsi nei locali di un oratorio in quanto la palestra della Kick Boxing Petriolo, la società per la quale gareggia, è ancora terremotata. Tre allenamenti a settimana ai quali ne aggiunge due per fare fiato ed una dieta ferrea: perde trentaquattro chilogrammi, il primo grande risultato arriva senza gareggiare.

Accompagnato dalla mamma lo scorso fine settimana va a Jesolo Lido, alla competizione partecipano 700 atleti provenienti da tutta Italia. Nella gara finale Alessandro combatte contro un atleta del Veneto ed arriva la medaglia d’oro, il tricolore. Grande la festa nella frazione di Colbuccaro dove sono rimasti il papà Moreno e il fratello Mattia oltre ai tanti amici. «Ero andato per divertirmi, non pensavo di vincere, anche se i miei amici credevano molto nelle mie potenzialità» dice Alessandro. Al ritorno a casa iniziano i festeggiamenti, partono i fuochi d’artificio.