Distretto sanitario a San Ginesio,
7,6 milioni per il completamento

SISMA - La struttura comprende una serie di servizi, tra cui la Rsa, la farmacia e gli ambulatori

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Guido Castelli, commissario sisma

La Cabina di coordinamento sisma ha dato il via libera al finanziamento aggiuntivo che servirà per sbloccare il completamento del distretto sanitario di San Ginesio, Si tratta di complessivi 7,4 milioni di euro, recentemente validati anche dall’Ufficio speciale ricostruzione Marche in sede di valutazione della congruità economica del progetto esecutivo.

Il distretto sanitario di San Ginesio comprende una serie di servizi, tra cui la rsa, la farmacia e gli ambulatori. Il cantiere riguarderà l’adeguamento sismico dei corpi B e C del lotto compreso tra via Roma, la cinta muraria castellana e la Chiesa di Santa Maria in Vepretis presso Porta Picena. I lavori non interromperanno né l’attività degli ambulatori medici e della farmacia né la viabilità esterna, che sarà al servizio anche del cantiere.

San Ginesio, «entro l’anno l’affidamento dei lavori per Rsa e Residenza protetta»

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