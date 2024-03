di Mauro Giustozzi (foto di Federico De Marco)

Monza dopo la Coppa Italia estromette la Lube anche dai playoff scudetto al termine di una gara in cui, trascinata da Maar e Takahashi, ha saputo partire meglio degli avversari e poi resistere al tentativo di rimonta di una Civitanova molto fallosa in attacco nei momenti decisivi dei parziali.

Discontinua la squadra di Blengini nell’arco della gara, a parte un terzo set giocato al massimo. Ai biancorossi è mancata quella lucidità mostrata nelle ultime due sfide vinte coi brianzoli. Dopo sei semifinali consecutive i marchigiani sono estromessi dalla corsa scudetto. Serata di scarsa vena in attacco per la squadra di Blengini che ha pagato anche i troppi errori commessi nei finali di set che l’hanno condannata alla sconfitta. Di contro Monza ha mostrato una lucidità ed un’attenzione che ha saputo mettere al servizio ed in attacco dove ha creato tante difficoltà alla formazione di casa. Risultando determinata proprio in quegli stessi finali di set dove è invece mancata Civitanova.

Dunque l’impresa effettuata nelle ultime stagioni non riesce a questa Lube che chiuderà anche questa stagione senza la possibilità di alzare trofei e che vede sfuggire pure la possibilità di restare in gioco per un posto nella Champions League della prossima stagione. Bene che vada i marchigiani potranno qualificarsi per la Challange Cup se vinceranno i playoff per il quinto posto che li attende nelle prossime settimane (troveranno Cisterna, Modena, Padova, Verona e Piacenza).

Partita che è stata equilibrata, Monza è stata più cinica nei finali dei primi due set, quelli che hanno indirizzato la sfida. Maar mvp e top scorer, Takahashi un fulmine al servizio ed in attacco e Swarc autore del punto che ha chiuso la sfida sono stati i protagonisti in una prestazione corale di alto spessore della squadra di Eccheli. Nelle file biancorosse Yant e Nikolov hanno provato a tenere aperta la partita ma la discontinuità mostrata nell’arco dei parziali è stata pagata a caro prezzo dai cucinieri.

Per completare la rimonta serve alla Lube il terzo successo di fila contro Monza per questa gara 5 che è la quarta consecutiva nei playoff scudetto degli ultimi anni che i biancorossi affronteranno. La squadra di Blengini ha saputo risollevarsi quando sembrava ancora una volta spacciata ma è chiamata ad un ultimo e decisivo sforzo per approdare alla sua settima semifinale consecutiva. Chi passa troverà sulla sua strada Trento mentre chi perde retrocederà nei playoff per il quinto posto. E lo fa in un Eurosuole Forum ancora sold out e contro una Vero Volley che arriva in riva all’Adriatico con l’intenzione di dare battaglia fino in fondo come è stato in tutte queste sfide dei quarti di finale.

Civitanova, che deve fare a meno di Larizza infortunato, si schiera col sestetto composto da De Cecco-Zaytsev, Anzani-Chinenyeze al centro, Nikolov-Yant schiacciatori, Balaso libero mentre i brianzoli rispondono con Kreling-Swarc, Di Martino-Galassi centrali, Maar-Takahashi schiacciatori e Gaggini libero. Avvio aggressivo dei brianzoli a muro, Civitanova risponde però immediatamente con Yant che piazza il break (5-1) che annulla il gap iniziale. Sfida che si incanala nel punto a punto, col Vero Volley che forza al servizio ed è pungente in attacco e Civitanova che risponde a muro e in attacco (19-19). Finale incertissimo e in volata: doppio Galassi (con un ace) lancia Monza sul 21-23, l’altro centrale Di Martino consegna due palle set ai suoi, chiude Takahashi alla seconda portando avanti Monza.

Anche il secondo parziale s’avvia in grande equilibrio (11-11): il break arriva con l’ace di Maar che sfrutta il precedente errore al servizio di Chinenyeze per portare Vero Volley avanti di due lunghezze. La battuta flot di Zaytsev ridà ossigeno ad una Lube che rovescia il punteggio con Nikolov (15-13): Takahashi rimette in parità la sfida ma è ancora dal servizio di Anzani e dagli attacchi di Yant che Civitanova allunga nuovamente a suo vantaggio la partita. Monza non molla e risale immediatamente, così arriva il momento di Lagumdzija che rileva un Nikolov impreciso. Brianzoli che mettono la freccia col muro di Swarc e se ne vanno sul 19-21: Lube che risponde col servizio di Yant che rovescia nuovamente il punteggio per i biancorossi, Vero Volley che reagisce conquista una palla set e fa suo il parziale sfruttando l’errore di Chinenyeze. Lube sotto 2-0 ed a un passo dall’eliminazione.

Terzo che vede Civitanova sprintare sul 6-2. Monza si affida soprattutto a Maar per accorciare il distacco e il martello risponde presente (11-10). Lube attacca con uno Yant scatenato che firma il break che costringe Eccheli a chiamare il time out. Non basta a spegnere il braccio del martello cubano che dai nove metri fa volare Civitanova sul 18-12: stavolta Monza non riesce a rientrare nel parziale che consente ai marchigiani di restare ancora in gioco.

Quarto che si apre nel segno di Nikolov a cui risponde il solito Maar in battuta: l’attacco di Takahshi gli errori di Lagumdzija e Yant creano il break (9-12) a favore di Monza. I turni al servizio di Diamantini e Takahashi lasciano immutate le distanze, ma Civitanova sbaglia troppo e di questo ne approfitta Monza per restare al comando del set (15-17). Loeppky firma l’allungo per Monza nel finale (18-21) con gli ospiti che vanno a conquistarsi tre palle match e chiudono alla seconda con Swarc che fa esplodere la gioia in campo e sugli spalti dei tifosi lombardi.

«Abbiamo lottato, ma non è servito a imporci – dichiara il capitano, Luciano De Cecco – . Monza ha meritato giocando con maggiore costanza tutte le gare. Noi, invece, siamo stati altalenanti. Dobbiamo accettarlo e fare i complimenti agli avversari per la loro grande serie. Per tutta la stagione abbiamo commesso gli stessi errori, quando abbiamo avuto l’occasione non siamo riusciti a chiudere. C’è da imparare, maturare, siamo una squadra giovane. Alcuni innesti devono ancora fare strada. Questa è stata una bella lezione per noi, adesso bisogna provare a vincere e ad arrivare al quinto posto».

Il tabellino:

CIVITANOVA – MONZA 1-3 (23-25, 23-25, 25-20, 22-25)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Yant 19, Chinenyeze 4, Zaytsev 5, Nikolov 19, Anzani 8, De Cecco 2; Balaso (L), Diamantini 1, Lagumdzija 10, Bottolo 1. NE.: Thelle, Bisotto (L), Motzo. All. Blengini.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Takahashi 18, Di Martino 5, Swarc 14, Maar 22, Galassi 6, Kreling 1; Gaggini (L), Visic, Loeppky 5, Beretta, Mujanovic. NE.: Comparoni, Morazzini (L). All. Eccheli.

ARBITRI: Puecher e Piana.

NOTE: spettatori 3631, incasso di 42326 euro. Durata set: 29’, 36’, 31’, 33’, totale 129’. Civitanova: battute sbagliate 10, vincenti 2, muri 11, errori 24. Monza: bs. 17, v. 3, m. 11, e. 24.