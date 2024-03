La Lube Civitanova torna in Brianza per una sfida da dentro o fuori. Domani alle 18 gli uomini di Chicco Blengini scenderanno in campo all’Opiquad Arena, al cospetto della Mint Vero Volley Monza per il quarto atto dei quarti di finale playoff contro il collettivo di Massimo Eccheli.

Sotto 2-1 nella serie dopo i primi tre scontri diretti, i vicecampioni d’Italia vogliono completare l’aggancio, con la spinta dei Predators in trasferta, e scacciare i fantasmi in terra monzese del passo falso in gara secca di Coppa Italia nell’impianto lombardo e del secondo faccia a faccia della sfida perso a Monza lo scorso 10 marzo. La rimonta di domenica scorsa tra le mura amiche fa ben sperare, così come è incoraggiante il pensiero di aver già profanato a fine dicembre l’impianto monzese nella stagione regolare. In caso di vittoria domani si andrebbe alla “bella”, che verrebbe disputata mercoledì alle 20.30 all’Eurosuole Forum.

«Ci avviciniamo a questa sfida con fierezza perché nonostante l’eliminazione in semifinale di Champions League siamo orgogliosi di essere tornati tra le prime quattro squadre di Europa – dice Mattia Bottolo, schiacciatore della Lube – ora il focus è sui playoff e a Monza non si presenterà assolutamente un team avvilito, ma una Lube carica e combattiva, pronta a rimboccarsi le maniche in un campo tosto contro una rivale scomoda. Conta vincere e cercheremo di lottare a viso aperto, con la giusta pazienza. Faremo il possibile per arrivare a gara 5 e giocarci tutto sul nostro campo». «Si avvicina per noi una bellissima opportunità per centrare un obiettivo di alto profilo – dice Massimo Eccheli, allenatore dei brianzoli – sappiamo che dovremo scendere in campo per l’ennesima battaglia e stiamo lavorando per essere pronti ad affrontarla».