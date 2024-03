di Mauro Giustozzi (foto di Federico De Marco)

Una battaglia infinita, lunghissima, bellissima quella che ha visto Civitanova rimontare, quando sembrava ad un passo dall’uscita dai playoff scudetto, una Vero Volley che è stata vicinissima ad eliminare i marchigiani. Lube che resta invece nella serie, anche se per tornare a Civitanova dovrà compiere l’impresa di espugnare Monza domenica prossima.

Determinanti gli ingressi di Bottolo, Larizza e Lagumdzija nella seconda parte della gara ma soprattutto la straordinaria prestazione di uno Yant ritrovato che è stato il punto di riferimento dell’attacco biancorosso nella imperiosa risalita, favorita anche da un calo di Monza in battuta. Anche il rientro di Zaytsev e la rotazione praticamente di tutta la panchina, il tifo incessante dei Predators ha contribuito a portare Monza a gara 4 tenendo così la serie aperta.

Come nelle ultime due stagioni è una Lube che quando si trova spalle al muro reagisce con orgoglio e carattere. Un film già visto all’Eurosuole Forum ma certamente non adatto ai deboli di cuore, visto che i biancorossi sono stati davvero vicinissimi all’eliminazione prima di risorgere e invertire l’andamento di una gara che vedeva Monza in controllo. L’apporto della panchina è stato determinante, così come la prestazione di uno Yant come forse mai visto in questa stagione, mvp della partita e top scorer con 27 punti.

Blengini ha saputo trovare le energie fisiche e mentali dalla panchina quando ha fatto sedere Zaytsev rientrato da poco e quindi non certo al top e Nikolov, puntando tutto su Bottolo, Diamantini, Thelle per il servizio ed a sorpresa anche su Larizza. Sfruttando il disorientamento ed il calo del Vero Volley i marchigiani hanno invertito il trend completando una clamorosa rimonta che lascia aperta la serie.

Tutta la stagione in cinque giorni per la Lube che si gioca playoff di SuperLega e accesso alla finale di Champions League tra il 17 e il 21 marzo. In campionato i biancorossi sono all’ultima chiamata per non finire qui la serie contro Monza: sotto 2-0 sono chiamati a vincere per tenere aperte le speranze di poter tornare nuovamente all’Eurosuole Forum per gara 5. Cosa riuscita nelle ultime due annate quando la squadra di Blengini seppe risollevarsi da situazioni analoghe rovesciando serie che sembravano già indirizzate a favore degli avversari.

Per questa prima di due sfide senza ritorno (l’altra in Europa contro Trento per provare la rimonta dopo la sconfitta nell’andata) il tecnico piemontese schiera diverse novità nella Lube con De Cecco-Zaytsev come opposto, Anzani-Chinenyeze al centro, Nikolov-Yant schiacciatori, Balaso libero. Panchina per Lagumdzija poco convincente nelle ultime gare. Risponde Monza con la diagonale Kreling-Szwarc, Galassi-Di Martino centrali, Marr-Takahashi in banda e Gaggini libero.

Sfida subito nel vivo con le squadre che si inseguono punto a punto. Il primo break arriva dal servizio di Takahashi che fa sprintare con tre ace i suoi sul 7-11: Civitanova si affida a Zaytsev e Yant per ricucire lo strappo e così la Lube torna dentro il set (16-16). E’ ancora il servizio di Takahashi a fare male ad una Lube che subisce anche il muro lombardo sprofondando 18-21: il cambio palla degli uomini di Eccheli rasenta la perfezione e così Civitanova incassa la sconfitta in questo set d’apertura.

Nel secondo reazione biancorossa grazie al servizio di De Cecco ma Monza, pur calando in battuta, non si disunisce affatto e rapidamente rimette in equilibrio la sfida. Civitanova si appoggia su Yant in attacco per restare avanti nel punteggio, col muro che cresce e lancia i padroni di casa sul 18-15. Eccheli si gioca la carta Loeppky per il finale di parziale che vede il Vero Volley agganciare gli avversari con Marr poi la Lube si conquista con Chinenyeze la prima palla set che però lo stesso francese getta alle ortiche. Alla fine la Lube chiude alla quinta palla set con l’ace di Nikolov dopo che anche Monza ne ha fallita una.

Lombardi scatenati ad inizio del terzo col servizio di Galassi che scava l’1-5 di partenza mentre nella Lube c’è un vero e proprio black out. Gli errori marchigiani facilitano una Monza tornata ad alzare il livello del suo gioco nella correlazione servizio-muro. Sul pesantissimo 5-12 Blengini dà respiro a Zaytsev e Nikolov rilevati da Lagumdzija e Bottolo. Accenni di reazione Lube (10-15) ma il vantaggio brianzolo è talmente ampio da evitare rischi. Invece una Civitanova che ci crede abbozza la rimonta sino al 21-23 prima di cedere nuovamente al ritorno monzese che chiude i giochi con l’ace di Galassi. Ora Lube davvero ad un passo dall’eliminazione dalla corsa scudetto se non vince il quarto parziale.

Che riparte con lo stesso sestetto che aveva chiuso il precedente e con una Vero Volley che non accenna a calare dai suoi ritmi. Un fallo a rete Lube amplia il vantaggio ospite (9-12) per una Lube che però non vuole abdicare, ritorna in scia degli avversari e grazie a Yant effettua il sorpasso (20-19). Due errori ospiti lanciano la volata Lube che conquista tre palle set per andare al tie break, chiudendo alla seconda con uno scatenato Yant. Quinto che vede la Lube volare sull’entusiasmo dei suoi tifosi sull’8-4: Takahshi col servizio prova a scuotere Monza, però Civitanova stavolta non si fa sorprendere va a conquistarsi quattro match ball chiudendo la partita sulla palla sparata out da Takahashi.

Il tabellino:

CIVITANOVA – MONZA 3-2 (21-25, 30-28, 21-25, 25-22, 15-11)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 3, De Cecco, Yant 27, Chinenyeze 6, Zaytsev 8, Nikolov 13; Balaso (L), Lagumdzija 12, Bottolo 10, Larizza 2, Thelle 1, Diamantini 3. NE.: Bisotto, Motzo. All. Blengini.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Swarc 25, Maar 22, Galassi 13, Kreling 1, Takahashi 15, Di Martino 7; Gaggini (L), Visic, Loeppky 1, Beretta. NE.: Mujanovic, Mariani, Comparoni, Morazzini (L). All. Eccheli.

ARBITRI: Vagni e Curto.

NOTE: spettatori 2766, incasso di 27396 euro. Durata set: 29’, 40’, 30’, 28’, 19’ totale 146’. Civitanova: battute sbagliate 14, vincenti 4, muri 8, errori 27. Monza: bs. 22, v. 10, m. 8, e. 27.