Dentro o fuori, non ci sono mezze misure. La Lube Civitanova torna tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum per provare ad impattare la serie dei quarti di finale scudetto e domani (ore 18), gli uomini di Chicco Blengini si misureranno ancora una volta con la Mint Vero Volley Monza per il terzo atto della serie al meglio delle cinque partite.

Sotto 2-0 contro i brianzoli e caduta mercoledì in Trentino per 3-1 nella semifinale di andata di Champions League, la Lube deve cambiare marcia e ripetere il filotto di vittorie dello scorso anno che valse la grande rimonta nella serie dei quarti con Verona. In caso di vittoria domani, si andrebbe a gara 4, in programma domenica 24 marzo in Brianza. Con un ulteriore successo cuciniero si giocherebbe la bella il 27 marzo nelle Marche.

Nel match di domenica scorsa all’OpiquadArena, Monza ha piegato 3-1 la Lube presentandosi con la diagonale Kreling-Szwarc, Loeppky (sostituito in corso da un ottimo Maar) e Takahashi laterali, Di Martino e Galassi al centro, Gaggini libero. «Vogliamo cambiare rotta – rimarca Alex Nikolov, schiacciatore della Lube – già con Trento, abbiamo mostrato un buon livello di gioco, c’è mancato poco per raggiungere l’obiettivo. Domenica scenderemo in campo per portare Monza a gara 4 e muovere il primo passo verso la rimonta. Finora l’impegno non è mancato, ma per arrivare alla meta dobbiamo dare di più su ogni singolo pallone. Con il nostro atteggiamento daremo la carica ai nostri tifosi e loro ci ricompenseranno con la giusta energia per vincere. Saranno le nostre azioni sul campo a fare la differenza, questa squadra da quando sono qui ha sempre dimostrato il proprio valore nei momenti più difficili ed è quando abbiamo le spalle al muro che esprimiamo al meglio il nostro gioco. Lotteremo affinché anche questa volta vada così».

«Ci aspetta un’altra durissima battaglia e non ci saranno concesse distrazioni o cali di tensione – dice Massimo Eccheli, allenatore della Mint Vero Volley Monza – dovremo presentarci a Civitanova, carichi di entusiasmo e consapevoli delle nostre qualità: tutto il resto lo racconterà il campo, come sempre».