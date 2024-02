«Non ho firmato nessun comunicato stampa». Francesca Falchi, componente del cda del Mercato ittico civitanovese sconfessa il comunicato inviato in mattinata dal cda del Mic col quale si stigmatizzava la presenza dei consiglieri e coordinatori della Lega all’interno della struttura nella mattinata di martedì 20 febbraio. La vicenda assume sempre più una connotazione politica: lo scorso 20 febbraio Assoittico ha protestato contro la gestione del Mic e si è presentata con mezz’ora di ritardo ai banchi del pesce per gli acquisti. Erano presenti all’interno anche consiglieri e figure di coordinamento della Lega, tra loro i consiglieri Fabiola Polverini, Giorgio Pollastrelli, Veronica Fortuna, Luca Buldorini coordinatore provinciale. Questa mattina il cda del Mic firma un comunicato con cui si informa che quell’accesso è avvenuto «senza autorizzazione» e per quell’ingresso minaccia anche azioni legali e invita i politici a non ripetere comportamenti simili. Ma a distanza di qualche ora da quel comunicato una componente del cda, Francesca Falchi, nominata in quota Lega fa sapere di non aver firmato quel comunicato. Pochissime righe per confermare di non aver condiviso la riprensione nei confronti dei colleghi di partito. «Prendo visione solo ora di questo comunicato. Sono Francesca Falchi membro del Cda mercato ittico Civitanova – scrive – la presente per comunicare che non ho firmato nessun comunicato stampa».